Exatlonovci končno do nagrade, ki so jo težko čakali #video

Po več kot dveh mesecih v Dominikanski republiki večina exatlonovcev že pošteno pogreša svoj dom, bližnje in tudi slovensko hrano, zato je bila dodatna nagrada na tekmi za vilo velika motivacija za obe ekipi. Tako modri kot rdeči so si močno želeli slovenskega večera ob domači hrani, pijači in slovenski glasbi in tudi to je bil verjetno razlog, da se je tekma za vilo končala šele po dodatnem štafetnem dvoboju.

Na koncu so imeli nekaj več sreče in spretnosti člani ekipe Jadran, ki so zmago lahko proslavili ob slovenskih dobrotah. S tem so lahko vsaj za trenutek pozabili na domotožje. Kako je bil videti slovenski večer v Dominikanski republiki, si lahko pogledate v zgornjem videu.

Nocoj v Exatlonu

Poligon Zlata mrzlica in voditelj Jure Košir bosta tekmovalce pričakala s presenečenjem. Čaka jih tekma za bonus, torej za prednost, ki jo bodo lahko uporabili na prihajajoči tekmi za obstoj.

