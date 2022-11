Mladoporočenka ušla izpod nadzora: Prevrnila je mizo in ozmerjala strokovnjakinjo

V šovu Poroka na prvi pogled: ZDA, ki ga na Planetu lahko spremljate od ponedeljka do srede ob 22.00, napetosti med Jamiejem in Elizabeth ne pojenjajo. Zakonca se pogosto prepirata, zaradi česar je mladoporočenka iz jeze kar prevrnila mizo. Nato ju je obiskala tudi strokovnjakinja, ki jo je ameriška nevesta, še preden je ohladila svojo jezo, ozmerjala.

Zakonca Jamie in Elizabeth sta se tokrat sporekla že na druženju z drugimi pari. Šli so namreč na dirkališče, kjer so se vozili z dirkalnimi avtomobili. Elizabeth je imela na druženju veliko vprašanj in pripomb, Jamie pa ji je pred vsemi rekel: "Utihni." To mu je Elizabeth zelo zamerila, kar se je jasno pokazalo že na druženju z drugimi pari, njena nastrojenost proti njemu pa se je vlekla kar nekaj dni. Tudi Jamie je bil nezadovoljen, saj je bil prepričan, da je njegova žena na druženju vsem pokvarila dan, za kar se ni želela opravičiti.

Zato je svoj obisk pri Elizabeth in Jamie napovedala strokovnjakinja Viviana. Še pred njenim prihodom pa se je med zakoncema spet vnelo. Elizabeth je možu povedala, da se o zadnjem prepiru pred drugimi kandidati ne namerava pogovarjati, ker varčuje svojo energijo za pogovor s strokovnjakinjo. Jamie pa ni odnehal: "Midva se lahko prepirava za štirimi stenami, nekaj povsem drugega pa je, ko ti s svojimi izbruhi uničiš dan vsem drugim okoli tebe. Osramotila si sebe, mene in najin zakon."

Elizabeth se je branila: "Pred vsemi si mi rekel, naj utihnem. Seveda sem bila osramočena in počutila sem se neumno. Za nameček pa so vsi mislili, da je to v redu." Jamie je poudaril, da to ni bilo v redu, Elizabeth pa je izgubila samokontrolo in v afektu prevrnila mizo, ob tem pa zavpila: "Zakaj se potem nihče ni postavil na mojo stran?! Sita sem vsega!" Nato se je zaprla v sobo in dejala, da se ne namerava pogovarjati z nikomer več.

Po prihodu strokovnjakinje sta oba z Jamiejem poskušala pripraviti Elizabeth k sodelovanju. Viviana ji je obljubila, da lahko samo sedi zraven in ne reče niti ene besede. Elizabeth je vstala s postelje in ob tem dejala: "Upam samo, da mi ne bosta govorila, kaj sem storila narobe in kaj moram popraviti … Ker naj ti povem, pr***ca, točno vem, kaj sem storila."

Viviana jo je začudeno pogledala in vprašala: "Saj me nisi pravkar ozmerjala?" Elizabeth se je hitro branila, da je šlo samo za ulični način govora. Med pogovorom s strokovnjakinjo sta zakonca nato dobila nekaj nasvetov za boljšo komunikacijo in zagotovilo, da sta eden drugemu dovolj. Viviana je celo dejala: "Čeprav me skrbi, kako toksični so njuni spori, vem, da imata, če se bosta obnašala kot ekipa, vse pogoje za uspešen zakon."

Zakonca sta se po odhodu strokovnjakinje objela in vse kaže na to, da je imela Viviana prav. Pa bo res tako? Ne zamudite naslednje epizode!

