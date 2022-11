Mladoporočenka jezno: Zelo sem razburjena, ker mu moja nedolžnost predstavlja težavo!

V šovu Poroka na prvi pogled: ZDA, ki ga na Planetu lahko spremljate od ponedeljka do srede ob 22. uri, so pari praznovali prvi mesec svoje zakonske zveze. Pred tem sta se Keith in Iris družila s svojimi najbližjimi in se jim zaupala o težavah, ki jih imata v zakonu.

Iris se je s svojo mamo Renee sestala na bazenu in ji potarnala o zadevah, ki jo pestijo v odnosu s Keithom. Mladoporočenka ji je sprva priznala, da se ji zdi, da se utaplja v težavah, mati pa jo je spodbujala, naj si svoj zakon začne predstavljati kot bazen, v katerem se mora samo naučiti plavati.

Iris ji je nato zaupala njuno trenutno največjo težavo, ki zadeva njeno nedolžnost. Na samem je priznala: "Zelo sem razburjena zaradi mojega odnosa s Keithom, ker je to, da sem še devica, zanj kar naenkrat postala velika težava."

Mama jo je nato vprašala, ali jo je to presenetilo, Iris pa je bila odkrita: "Seveda. Mislila sem, da bi bil vsak moški vesel tega, da še nisem bila z nobenim drugim. To, da Keith na to gleda kot na težavo, me skrbi." Renee pa ji je odgovorila: "Mislim, da ti ni treba skrbeti, ker to verjetno izvira iz tega, da je Keithu mar. Prej bi rekla, da to kaže na njegova čustva do tebe, saj gre za pomemben korak."

Renee je tudi na samem dejala, da je Keithova zaskrbljenost zelo upravičena, saj gre za eno od mnogo stvari, ki ti v novem razmerju povzročajo skrbi. "To je povsem običajno. Zdi se mi samo, da Iris to jemlje precej bolj resno, kot bi morala. Mislim, da manj ko bo razmišljala o tem, hitreje bo šla prek tega."

Iris je nato mami poudarila, da si samo želi, da njen mož ne bi bil živčen zaradi tega, Renee pa ji je odgovorila z vprašanjem: "Misliš, da ti ne bi bila?" Nevesta je priznala, da bi verjetno bila, ampak da se ji to ne bi zdela ovira za nadaljevanje zakona. Mati ji je nato dala še zadnji nasvet: "Samo prepusti se. Če boš padla, se boš vedno pobrala in poskusila ponovno."

Bo Iris poslušala mamin nasvet? Se obeta preskok pomembne ovire tudi pri Keithu in Iris?

Šov Poroka na prvi pogled: ZDA lahko na Planetu spremljate od ponedeljka do srede ob 22.00. Pred tem pa si lahko ogledate še oddajo Exatlon, ki se začenja ob 20.00! Še več ekskluzivnih vsebin najdete tudi na Planeteka.si.

Spremljajte nas na družbenih omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.