Mož v šoku: Lastna žena mi grozi

V šovu Poroka na prvi pogled: ZDA, ki ga lahko na Planetu spremljate od ponedeljka do srede ob 20. uri, se kandidati približujejo sprejemu končne odločitve. Napetost več kot očitno narašča, zato so se zakonci sestali s svojimi najbližjimi in jih prosili za dodaten nasvet. Henry je med pogovorom s Kristin razkril marsikaj, v odgovoru na to pa tudi njegova prijateljica ni varčevala z besedami.

Po več kot štirih mesecih zakonce, ki so v ljubezenskem eksperimentu zaradi epidemije koronavirusa preživeli največ časa, čaka sprejem končne odločitve. Bodo ostali poročeni tudi v resničnem življenju ali ne? Za premišljevanje so imeli vsi kandidati na voljo samo še dva dneva, zato so na posvet poklicali svoje najbližje. Henryja je tako obiskala najboljša prijateljica Kristin.

"Kaj se je dogajalo v zadnjih mesecih?" ga je vprašala Kristin. Henry ji je priznal, da mu je bilo zelo težko. Prijateljica ga je opomnila, da je o tem potarnal že pred časom, Henry pa ji je pojasnil: "Vse se je samo še stopnjevalo. Veliko težav imava z iskrenostjo in komunikacijo." Kristin pa ga je ob tem opozorila, da iskrenost pri njem zagotovo ne predstavlja težave.

Henry se je strinjal in še enkrat poudaril, da je težava v komuniciranju s Christino. Prijateljica mu je neposredno povedala, da bi morala zakonca to med izolacijo razrešiti, saj sta veliko časa preživela v družbi drug drugega. "Če se še vedno ne znata sporazumevati, mislim, da to bistveno vpliva na to, kako se boš odločil na koncu," mu je še dejala.

Henry je nato na samem priznal, da mu je njegova žena celo grozila: "Christina mi je grozila, da bo sporočilo, ki me oznanja za geja, javno objavila, če ne bom z njo ostal do konca eksperimenta. Čeprav mi tega sporočila ni nikoli pokazala, se mi zdi nravnost grozno, da mi grozi s tem. To je dejansko pokazatelj tega, kakšna je v resnici."

Producentska ekipa pa je na samo povabila tudi Henryjevo prijateljico Kristin, ki je iskreno dejala: "Prepričana sem, da Christina laže. Mislim, da s Henryjem sploh nikoli ni bila iskrena, zato je bolje, da ta zakon konča!"

