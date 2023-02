Priznal ji je, da jo ljubi. Kaj mu je odvrnila žena?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na Planetu lahko od ponedeljka do srede ob 21. uri spremljate šov Poroka na prvi pogled: ZDA. Kandidati so poročeni že en mesec. Nekateri pari imajo težave, Amelia in Bennet pa žarita od sreče.

Od poroke kandidatov je minilo že mesec dni. Zakonci se vse bolj poznajo, kar je pri večini parov razblinilo mehurček sreče, v katerem so bili ujeti na začetku, in povečalo nesoglasja v zvezi. A ne pri Amelii in Bennetu.

Zakonca, ki sta se edina v zgodovini šova spoznala, še preden se je ta začel, sta v zadnjem mesecu ugotavljala, kako zelo sta si podobna. Čedalje bolj uživala v družbi drug drugega in Bennet je priznal:

"Moja čustva do Amelie iz dneva v dan postajajo globlja. Prišel sem do točke, na kateri svojo ženo preprosto obožujem. Rad bi samo našel pravi trenutek, da ji povem, da jo ljubim. Upam, da tudi ona čuti enako."

Skupaj z Amelio sta se odpravila na sprehod v gozd in prav tam je Bennet našel pravi trenutek, da je ženi razkril, kaj čuti do nje. To je nato povedal tudi pred kamero, a potarnal, da mu žena tega še ni rekla nazaj.

Amelia se je zasmejala, se mu zazrla v oči in dejala: "Tudi jaz te ljubim." Zakonca v tistem trenutku ne bi mogla biti srečnejša.

