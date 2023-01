Možu je pojasnila, zakaj je tako tečna

Na Planetu lahko od ponedeljka so srede ob 21. uri spremljate šov Poroka na prvi pogled: ZDA. V njem sodelujeta tudi Christina in Henry, ki sta že od samega začetka par z največ težavami. Nekajkrat sta se sporekla zaradi tečnosti in nepotrpežljivosti Christine, ki pa je svojemu možu končno pojasnila, zakaj se je v preteklih treh tednih tako obnašala.

Henry in Christina sta par, ki se v šovu spopada z največ težavami. Henry je namreč zelo zadržan, Christini pa tudi počasi prekipeva, da mora biti neprestano pobudnica za vsako aktivnost in pogovor. Nazadnje je neprijetna tišina Christino prisilila v to, da je za pomoč pri vprašanjih za pogovor vprašala kar snemalce in producente.

Ti ji niso znali pomagati, Christina pa jim je dejala: "Prav butasto se mi zdi, da vsi pričakujete, da se bova lahko normalno pogovarjala. Vedno moram biti jaz pobudnica za vse, vi pa mi prav nič ne pomagate." Potem je v navalu jeze še Henryja vprašala, ali ima morda on kakšno vprašanje, a ji je samo odkimal, zato se je Christina še bolj razburila. Vstala je od mize, ko se je vrnila, pa je mizo zapustil še njen mož, "da se bo lahko ohladila".

Henry je svojo ženo že večkrat obtožil, da je tečna in nepotrpežljiva, in poudaril, da je to drugo zanj v razmerju nekaj, česar enostavno ne bo ignoriral. "Razumem, da smo vsi kdaj nepotrpežljivi, ampak ona tega zares ne zna nadzorovati," je še dejal.

Naslednji dan je Christina odšla ven s prijatelji, Henry pa jo je čakal ves dan. Po prihodu domov mu je dejala, da mu mora nekaj povedati. "O tem mi je sicer zelo težko govoriti, ampak vseeno. Za moje obnašanje v preteklih treh tednih je krivo to, da sem prenehala jemati zdravilo za motnjo pozornosti (ADD). Do zdaj sem skrivala, kako težko mi je zaradi tega, ampak zdi se mi bolje, da veš, ker lahko s tem pojasnim vse moje trenutke nepotrpežljivosti," je sprva razkrila, nato pa dodala:

"Zato sem se odločila, da začnem zdravila ponovno jemati. Mislim, da boš tudi ti uvidel pozitivno spremembo."

