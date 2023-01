Ojoj! Izvedel je, da žena zasluži trikrat več kot on.

Na Planetu lahko od ponedeljka do srede ob 21. uri spremljate šov Poroka na prvi pogled: ZDA. Mladoporočenci že uživajo na medenih tednih, kjer spoznavajo partnerje, s katerimi so se nekaj dni prej poročili. Brett nad tem razkritjem svoje neveste Olivie ni bil pretirano navdušen.

Mladoporočenci v šovu Poroka na prvi pogled: ZDA so trenutno v Mehiki na medenem tednu. Tam se bolje spoznavjo, Olivia in Brett pa sta na skupni večerji načela tudi temo financ, saj ju kmalu čaka vrnitev v resnično življenje.

Olivia je moža sprva vprašala, kakšen je njegov delovnik. Brett ji je odgovoril: "Od ponedeljka do petka, od osme do šestnajste ure. Brez koncev tedna." Olivia ga je opozorila, da so njeni delovni dnevi daljši.

Nato je možu zastavila pomembno vprašanje: "Koliko zaslužiš?" Šepetaje sta si izmenjala informacije o svoji plači, Brett pa je ugotovil, da njegova žena zasluži skoraj trikrat več. "Se ob tem počutiš kaj ogroženo?" je sprva vprašal ženo, ona pa mu je odvrnila:

"To me nič ne moti, me pa zanima, ali je to, da zaslužim več, zmotilo tebe," je ženina vprašala Olivia. "Sem prav malo vzburjen, ker služiš takšne denarce," je v šali sprva odgovoril njen mož, nato pa v istem tonu dodal: "Želim si samo, da tudi moje mačke razvajaš kot kralje."

Že na začetku šova je Brett omenil, da se v kočljivih položajih odziva s sarkazmom. Je bilo tako ali bo zaradi tega sledil večji spor?

Šov Poroka na prvi pogled: ZDA lahko na Planetu spremljate od ponedeljka do srede ob 21. uri. Prej ne zamudite še oddaje Milijonar, ki se začenja ob 20. uri. Zamujene epizode in druge ekskluzivne vsebine si lahko ogledate tudi na Planeteka.si.

