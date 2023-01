Mama udeleženca razkrila, kaj se v resnici dogaja v zakulisju te oddaje

Na Planetu lahko vsako soboto in nedeljo ob 17. uri spremljate najnovejšo, osmo sezono tekmovalne kuharske oddaje Mali kuharski mojster (Masterchef Junior). Ste se kdaj vprašali, kaj se dogaja v njenem zakulisju? Vse to in še več v nadaljevanju razkriva mama enega od tekmovalcev iz pretekle sezone.

Na Planetu lahko spremljate najnovejšo, osmo sezono oddaje Mali kuharski mojster (Masterchef Junior), v pretekli sezoni pa je v njej sodeloval tudi Kyle. Kot smo že omenili, so na snemanju oddaje vedno prisotni tudi starši tekmovalcev, torej je bila tam tudi Kylova mama Aviva. Kyle je v šovu dosegel krasen rezultat, saj je osvojil 11. mesto, njegova mama pa je v intervjuju za Suburbs 101 najprej razkrila, kako je Kyle razvil svojo ljubezen do kuhanja:

"Kyle je sprva med kuhanjem opazoval mojo mater, njegovo babico, med prirejanjem praznične večerje. Že kot zelo majhen se ji je vedno ponujal za pomočnika. Ko je odraščal, je zelo vzljubil tudi branje knjig, sploh kuharskih, poleg tega pa je navdušen nad matematiko in znanostjo, ki predstavljata velik del kuhanja. Hitro so se vsi začeli zavedati, da dejansko ve, kaj počne v kuhinji. Tako so ga že v četrtem razredu prosili, naj peče torte za šolski sejem. Že takrat je vse prodal!"

Kyle. Foto: www.masterchef.fandom.com

Kako pa je Kyle dobil sodelovanje v oddaji Mladi kuharski mojster? Aviva je razkrila: "Nekega dne mi je omenil, da si tega želi, jaz pa sem ga prijavila kot darilo za hanuko. Izbor je potekal v Filadelfiji in četudi smo bili takrat v New Yorku na počitnicah, smo se odločili, da bo sin del tega. Sama sem sicer odraščala po načelu, da se je najprej treba učiti, šele nato lahko slediš svojim sanjam, moj mož pa je povsem drugačen. Vedno pravi, da moraš ljubiti to, kar počneš, zato otroke brezpogojno in brez pomisleka podpira pri vseh željah. Jaz sem mislila, da gremo samo na izlet, ki pa je potem nepričakovano obrodil sadove."

Aviva je nato spregovorila tudi o tem, kako poteka izbor kandidatov: "Na kraju dogajanja je zelo napeto. Najprej vstopiš v sobo, kjer je videti na stotine otrok s starši. Sprva ti dajo številko in povedo, kdaj se moraš vrniti. Njegova številka 137 je bila ob 10. uri dopoldan, kar vam verjetno da malce vpogleda v to, kako številčna je udeležba. Kyla so nato poklicali v drugo sobo, v katero staršem vstop ni bil dovoljen. Najprej so ga preizkušali z osnovami, kot je merjenje sestavin in vode. Moral je skuhati jajce. Moral je rezati, sekljati ..."

Kyle in Gordon med kuhanjem. Foto: www.suburbs101.com

"Kyla so nato povabili na drugo srečanje, v katerem je dejansko moral pripraviti obrok. Mi smo takrat bivali v hotelu, ki ni imel na razpolago kuhinje, v kateri bi lahko vadil. Moj mož je nato poklical svojega prijatelja, ki je sinu posodil svojo kuhinjo in ustrezno opremo, naslednji dan, na dan avdicije, pa je potem še pred kamero pripravil enakega lososa s solato iz citrusov. Medtem so ga tudi snemali in se z njim pogovarjali, da bi videli, kako prenaša tovrstne dražljaje. Losos mu je sicer vmes padel tudi na tla, ampak Kyle se ni vznemiril. Rešil je nastali položaj in mislim, da ga je prav njegova pristnost pripeljala v glavni del oddaje."

Aviva je nato prejela klic, da je Kyle sprejet v oddajo, morala pa mu je spakirati oblačil za osem tednov. Zatrjuje, da sina na snemanje ni posebej pripravljala: "Kot sem že omenila, je Kyle samouk. Bral je kuharske knjige, gledal posnetke tečajev Gordona Ramsayja. Na področju priprave res nisem imela veliko dela, sina sem poslala samo k izkušeni kuharici, da ga je naučila pravilnega rokovanja z noži."

Kako pa je dejansko bilo videti snemanje? "Šli smo Los Angeles, kjer se je sprva zbralo 65 otrok. Nastanili so nas v hotel, celotno snemanje pa je bilo povsem organizirano. Otroci so morali vmes v šolo, učitelj je bil prisoten tudi na snemanju. Na koncu so izbrali 24 otrok, ki so dejansko nastopali v oddaji, ki ste jo lahko spremljali prek televizijskih zaslonov," je dejala in pojasnila:

"To, da si izbran v oddajo, prinese veliko dela. Kylu smo tako morali urediti tudi kalifornijsko delovno dovoljenje. Snemanje je potekalo šest dni na teden, vsak dan pa nas je na prizorišče snemanja in nazaj pripeljal avtobus. Nekateri dnevi so se začeli zelo zgodaj, spet drugi pa končali zelo pozno. Otroci so sicer bivali v istem hotelu, zato so se imeli priložnost bolje spoznati in stkati prijateljstva. Bolj umirjene so bile le nedelje, ko smo se vsi skupaj družili na različnih ekskurzijah, plavali v bazenih in se preprosto družili. Takrat so otroci najbolj uživali."

Kyle je osvojil 11. mesto med vsemi mladimi kuharji, zato je bila njegova mati kar 1,5 meseca deležna samo življenjskega sloga, prilagojenega snemanju oddaje. Kako se je spopadla z vrnitvijo v realnost?

"Dejansko sem se morala po mesecu in pol vrniti v realno življenje. Med snemanjem namreč razviješ neko drugo dnevno rutino, ki se je hitro navadiš. Najbolj sem vesela, da sem na ta račun dobila veliko novih prijateljev, obenem pa bolje spoznala sebe. Ko si vržen v šov, se namreč z drugimi starši znajdeš v skupnem jarku (kakor v vojski!), znotraj katerega se joče, smeji in podpira svoj podmladek!"

Vseeno pa je glavna posledica sodelovanja v resničnostih šovih prepoznavnost kandidatov.

Aviva je ob koncu intervjuja razkrila, kako se njena družina spopada s tem: "Kyla so prvič prepoznali v času snemanja promocijskega videa za restavracijo. Vsa dekleta so se želela fotografirati z njim, njemu pa enostavno ni bilo jasno, zakaj. To sem mu takrat pojasnila, zato je v vseh takšnh primerih v prihodnje (ki jih ni bilo malo) tudi brezskrbno sodeloval. Veseli pa me, da ne glede na vso to pozornost, ki jo prejme, ostaja skromen."

