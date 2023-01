Največ sem se naučil iz kritik Gordona Ramsayja

Trenutno lahko na Planetu vsako soboto in nedeljo ob 17. uri spremljate najnovejšo osmo sezono kuharske oddaje Mali kuharski mojster (Masterchef Junior). V sedmi sezoni je zmagovalec postal Che Spiotta, ki je danes star že 17 let in jih je med snemanjem štel komaj 12. Pred finalno epizodo je dejal: "Če ne tvegaš, ne profitiraš."

Sodnike je takrat osvojil z menijem, ki je vključeval več hodov. Predjed so bile iz ponve popečene kozice in sipa na posteljici iz polente s kalabrijskim čilijem v prahu. Sledila je telečja saltimbocca s krompirjevimi ocvrtki in ragu iz spomladanskega graha z gobami. Zaključil je s čokoladno torto brez moke in olivnega olja s pomarančno glazuro, svežo kremo iz rikote ter pistacijevim oblatom.

"Če se ne potrudiš po najboljših močeh, ne boš imel nič od tega šova. Zato sem v finalu dal vse od sebe. To velja za vse stvari, ki jih počnemo življenju. Če ne delaš po najboljših močeh, ne moreš pričakovati rezultatov," je še povedal v intervjuju za Parade.com.

Po osvojitvi prestižnega naziva zmagovalca šova in sto tisočih dolarjev, ki se jih sicer do 18. leta ne bo smel pritakniti, so mu priredili veliko zabavo, na kateri so se zbrali njegovi družinski člani in ostali sotekmovalci. Zmaga ni prinesla samo lepih občutij, kar je Che Spiotta tudi pojasnil:

"To, da sem moral eno leto molčati o svoji zmagi, je bilo izredno težko. Prav smešno se mi je zdelo, da sem moral to skrivati pred svojimi prijatelji. Postopoma sem se sicer privadil, ampak res sem bil vesel, ko je tisto leto minilo, da sem to lahko na glas povedal!"

Che je sicer v šov vstopil z veliko izkušnjami, a se je vseeno od velikih kuharskih imen mnogo naučil: "Osvojil sem ogromno novega znanja. Že samo iz demonstracij Gordona Ramsaya in Aarona Sancheza. Največ sem odnesel od kritiziranja Gordona, ker ti vmes svetuje in pove, kako napake popraviti."

Kako bo mladenič zapravil osvojenih 100 tisoč dolarjev? "Ne vem še točno. Definitivno bom del shranil na varno, najprej kupil eno lepo darilo moji mami, ki me je skozi celoten proces najbolj podpirala." Mladi kuharski mojster si želi odpreti tudi svojo restavracijo, ki bo za ljudi s celiakijo, s katero se sooča tudi on, nudila raznovrstne in predvsem okusne jedi.

Medtem si mladi Che prizadeva, da bi ostal v stiku z Gordonom Ramsayem, kar je tudi pojasnil: "On je res faca. Močno si želim, da bi v prihodnosti lahko kuhal z njim. To bi bilo zelo zabavno."

