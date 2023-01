Spoznajte nove kandidate, ki se podajajo na pot iskanja večne ljubezni!

Na Planetu se je že začela enajsta sezona ljubezenskega eksperimenta Poroka na prvi pogled: ZDA, ki jo lahko spremljate od ponedeljka do srede ob 21.15! Kdo pa so kandidati, ki bodo v novi sezoni dahnili usodni da?

Nova sezona šova Poroka na prvi pogled: ZDA se odvija v mestu New Orleans, do danes pa ste na Planetu že lahko spremljali izbor kandidatov in nekaj prvih sklenitev zvez. Skrajni čas je, da vam vse kandidate, ki bodo v ljubezenskem eksperimentu sodelovali, predstavimo tudi podrobno.

Amelia in Bennett

Amelia in Bennet Foto: Mike Lirrette

28-letni Bennett je odraščal v Montvaleju v New Jerseyju in je umetniški vodja gledališke družbe. Bennett, ki že leta išče življenjsko sopotnico, je preživel vrsto slabih zvez, a ga pri iskanju zelo motivira zgodovina uspehov preteklih kandidatov šova Poroka na prvi pogled.

27-letna Amelia je odraščala v Richmondu v Virginiji in je v času šova zaključevala svojo medicinsko specializacijo. Amelia se strinja z idejo, da se "lahko zaljubiš v kogarkoli", in na podlagi dogovorjene poroke njenih starih staršev res misli, da se je mogoče naučiti nekoga ljubiti. Rada ima družbene eksperimente in meni, da je Poroka na prvi pogled zanjo popolna.

Amani in Woody

Amani in Woody Foto: Mike Lirrette 30-letni Woody se je rodil in odraščal v New Orleansu, kjer je trenutno učitelj in trener. Woody je pripravljen najti partnerko, s katero bo lahko delil ljubezen in prijaznost, ki se ju je naučil od svoje matere. Ve, kdo je in kaj lahko ponudi svoji bodoči ženi, ob tem pa si želi, da bi mu strokovnjaki pomagali najti to posebno osebo.

29-letna Amani se je rodila v severni Kaliforniji in odraščala v Chicagu, vendar se je zaradi študija preselila v New Orleans. Amani je navdušena nad svojim delom v neprofitnem sektorju in želi odpreti neprofitno organizacijo, ki bo sodelovala z mladimi. Amani resno namerava najti življenjskega sopotnika, s katerim bo delila karierne ambicije, raziskovala svet in si na koncu ustvarila družino.

Olivia in Brett

Olivia in Brett Foto: Julie Verlinden 35-letni Brett se je rodil in odraščal v mestu Gretna v Louisiani. Pred kratkim je pridobil certifikat AWS Cloud Practitioner in je odličen v svoji karieri na področju IT. Brett je bil vedno pripravljen na poroko in je vsekakor odprt za izkušnjo MAFS, saj meni, da so bile dogovorjene poroke v veliki večini človeške zgodovine glavno sredstvo povezovanja.

30-letna Olivia se je rodila in odraščala v Bossier Cityju v Louisiani. Po magistrskem študiju zdravstvene nege in delu na klinikah v Iowi je želela biti bližje domu, zato se je preselila v New Orleans, kjer je zaposlena na centru, ki nudi celovito oskrbo ljudem po možganski kapi. Ker je Olivia trdo delala v svoji karieri, je pripravljena vložiti enaka čas in trud tudi v zakon.

Christina in Henry

Christina in Henry Foto: LADY PORTRAIT 35-letni Henry se je rodil in odraščal v mestu Arabi v Louisiani. Trenutno dela kot zaposlovalec na kliniki in uživa v karieri, ki si jo je ustvaril. Henry išče partnerko, s katero bi se ustalil, in meni, da je poskusil vse pristope, a bil ob tem neuspešen. Aplikacije za zmenke so ga razočarale, njegovi prijatelji in sodelavci pa ne poznajo več prostih žensk, ki bi mu jih lahko predstavili. Henryja zanima šov Poroka na prvi pogled, saj verjame, da bo eksperiment zanj koristen v mnogih pogledih, obenem pa bo tudi enkratna življenjska priložnost. "Nor bi bil, da tega ne bi izkoristil," je priznal.

30-letno Christino, rojeno v Houmi v Louisiani, je vzgajala mati samohranilka, svojega biološkega očeta ni poznala. Stevardesa je pred kratkim zapustila petletno razmerje in se tudi po tem ni zelo trudila z zmenki ali iskanjem partnerja. Nestrpno pričakuje eksperiment Poroka na prvi pogled, ker ve, da so strokovnjaki pripravljeni opraviti delo namesto nje, da se bo lahko srečno ustalila v razmerju s svojim popolnim partnerjem.

Karen in Miles

Karen in Miles Foto: KINETIC CONTENT 26-letni Miles se je rodil v Spartanburgu v Južni Karolini. Že od nekdaj ga zanima izobraževanje, zato zelo rad dela z otroki in mladimi. Miles išče ženo, a meni, da so njegove možnosti omejene, a pričakuje, da je šov Poroka na prvi pogled popolna priložnost, da se poveže s partnerko, ki je običajno ne bi srečal. Miles zaupa strokovnjakom, zaupa pa tudi samemu procesu.

30-letna Karen je odraščala v Baton Rougeu v Louisiani in odkar je diplomirala, dela kot svetovalka v New Orleansu. Karen, ki je samska že pet let, je med tem časom ugotovila, da so zmenki precej težki. Zato se je več kot pripravljena poročiti na prvi pogled, saj verjame, da ji bodo strokovnjaki našli pravega moškega, ki se ji je ves ta čas izmikal.

Šov Poroka na prvi pogled: ZDA lahko na Planetu spremljate od ponedeljka do srede ob 21.15! Prej pa ne zamudite še oddaje Milijonar, ki se začne ob 20. uri! Zamujene epizode in druge ekskluzivne vsebine si lahko ogledate tudi na Planeteka.si.

Spremljajte nas na družbenih omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.