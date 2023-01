Nevesti planili v jok … Zaradi sreče ali zaradi žalosti?

V predzadnji epizodi šova, ki ga na Planetu lahko spremljate od ponedeljka do srede ob 21. uri, so pari sprejeli svojo končne odločitve. Kateri zakonci se v resnično življenje vračajo poročeni in kateri ločeni? Kaj se je dogajalo na končni ceremoniji? Vse to izveste v nadaljevanju.

Prva sta pred strokovnjake sedla Austin in Jessica. Žena je svojemu možu že povedala, da ga ljubi, on pa ji tega do zdaj še ni. Zaradi tega je Jessica sicer imela velike pomisleke glede njune zveze, saj je priznala, da Austina ne misli čakati v nedogled. Vseeno se je več kot pričakovano odločila, da ostane z njim poročena tudi v resničnem življenju. Enako odločitev je sprejel tudi njen mož. Austin ji je tudi, končno, dejal, da jo ljubi, ona pa se je samo nasmehnila in rekla: "To sem potihoma že ves čas vedela!"

Naslednja, ki sta se sestala s strokovnjaki, sta bila Brandon in Taylor. Zakonca, katerih odnos kipi od problemov, tudi zadnje skupne ceremonije nista mogla opraviti brez nelagodnega vzdušja in solz. Brandon je namreč zelo zamujal na dogodek, zato je Taylor iz obupa že prej potočila nekaj solz. Tudi po tem, ko se je prikazal, se je nelagodje v zraku samo stopnjevalo, saj je Brandon omadeževal delo produkcije in jasno nakazal, da mu je povsem odveč biti tam. Taylor je razkrila, da se želi ločiti, on pa je za nekaj sekund obsedel, nato pa vstal in odšel.

Taylor ni mogla skriti svoje žalosti. Foto: Printscreen Tretja, ki sta se udeležila zaključne ceremonije, sta bila Michael in Meka. Gre za še en zakonski par, ki ima za seboj vse prej kot uspešno pot v ljubezenskem eksperimentu. Meka se je zaradi Michaelovih laži in drugih nesoglasij pričakovano odločila, da se bo od svojega moža ločila. To pa je Michaela zelo prizadelo. Za nekaj sekund je nemo obsedel, na koncu pa dejal: "Ne verjamem v ločitev."

Predzadnji par, ki se je moral odločiti, ali nadaljuje v resnično življenje poročen ali ločen, sta bila Derek in Katie. Zakonca sta skoraj polovico šova delovala kot prava golobčka, nato pa sta naletela na kar nekaj medsebojnih preprek. Derek je sicer priznal, da svoje žene še ne ljubi, poudaril pa, da obstaja velika verjetnost, da jo v prihodnosti bo. Posledično se je odločil, da ostane poročen, enako odločitev pa je sprejela tudi Katie, ki je na koncu zaradi tega razpleta jokala od sreče.

Katie pa je od sreče kar zajokala! Foto: Printscreen Še zadnja pa sta pred strokovnjake stopila Mindy in Zach. Zakonca, ki več nista živela skupaj, ker so ju laži in verjetna prevara Zacha pripeljali do tega, da ga je Mindy nagnala iz stanovanja ter si nato priredila ločitveno zabavo, sta se tako, več kot pričakovano, tudi uradno razšla. Zach se je Mindy tudi opravičil za njegovo obnašanje in poudaril, da obžaluje svoje napake, Mindy pa je bila najbolj vesela, da se bo v novo razmerje lahko podala precej bolj izkušeno.

Četudi so pari sprejeli svoje končne odločitve, pa danes sledi še ena epizoda šova Poroka na prvi pogled: ZDA, ki bo razkrila, kaj se je s pari zgodilo pet mesecev po zaključni ceremoniji. Če ne verjamete na besedo, da bo to najbolj zanimiva epizoda sezone, potem ne zamudite njenega začetka ob 21. uri!

