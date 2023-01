Žena izgubila živce, ker je njen mož flirtal z drugo

V šovu Poroka na prvi pogled: ZDA, ki ga na Planetu lahko spremljate od ponedeljka do srede ob 21. uri, so se vsi zakonci odpravili na skupen oddih. Skupno druženje je prineslo vse prej kot veselje, saj se je Derek preveč sprostil v družbi Taylor, kar njegovi ženi Katie ni bilo po godu.

Nelagodje je pri Katie sprožilo že to, da se je Derek usedel na nasprotno stran mize tik ob Taylor. Vmes se je nato še neprestano šalil z njo, Katie pa je dejala: "Derek ima rad vse druge žene, samo mene ne." Taylor ji je odvrnila, da se z Derekom samo dobro razumeta, in ji zatrdila, da ima daleč najbolj zabavnega moža.

Nekaj komplimentov so mu namenili še ostali, Katie jih je do časa ustavila: "Prosim, če nehate, ker uničujete moj zakon." Na samem je nato priznala, da jo zelo moti, kako domača sta si Derek in Taylor, dodala pa tudi: "Meni ne namenja nobene pozornosti. S tem me vznemirja na drugačen način, kakor bi si želela."

Nato je Jessica razkrila, da je svojemu možu Austinu že rekla, da ga ljubi, a ji je Austin pojasnil, zakaj ji tega še ni izrekel nazaj. Derek se je z njim strinjal in mu je dejal: "To ji povej, ko boš 120-odstotno prepričan." Katie se je ob tem prijela za glavo, Derek pa ji je rekel: "Tudi jaz imam tebe zelo, zelo, zelo rad."

Ker ni uporabil besede ljubim, je nevesta vstala in zapustila mizo. Medtem ko so jo drugi klicali, naj se vrne, se je nazaj samo zadrla: "Derek je krasen. Derek je neverjeten. Res sem srečnica, da sem se lahko poročila z njim."

Med enima do nedavno najbolj uspešnih parov v ljubezenskem eksperimentu se spori kar vrstijo! Bosta na koncu, ki se približuje s svetlobno hitrostjo, ostala skupaj ali bodo novi nesporazumi prevladali?

