Mož izgubil potrpljenje: S to žensko sem končal

Na Planetu lahko od ponedeljka do srede zvečer spremljate šov Poroka na prvi pogled: ZDA. Trenutno so zadeve najbolj napete med Brandonom in Taylor. Na pomoč jima je želela priskočiti tudi strokovnjakinja, a je bila pri tem neuspešna, saj se je njihov pogovor končal v solzah.

Brandon se je po tem, ko je videl, da je njegova žena Taylor na Instagramu objavila, da je samska, izselil iz skupnega stanovanja. Zakonca sta se prvič videla na pogovoru s strokovnjakinjo Pepper Schwartz, ki jima je želela priskočiti na pomoč pri reševanju tega nesporazuma.

"Tukaj sem zato, da bi slišal njeno pojasnilo, zakaj se je tako vedla," je takoj na začetku dejal Brandon. "Kolikor vem, ti nisem storila ničesar," je to komentirala Taylor. Vskočila je sociologinja, ki je poudarila, da ima sama kar nekaj predlogov za nespametna dejanja obeh, vseeno pa ju je prosila, da sama povesta, ali bi se rada partnerju za karkoli opravičila.

Taylor je nato omenila svojo objavo, ob čemer je dodala, da ni bila namenjena njenemu možu, obenem pa je prepričana, da lahko objavlja tisto, kar hoče. Brandon pa je priznal, da ga je z objavo zelo prizadela, dodal pa tudi: "Video je posnela pred najinim domom, medtem ko sem jo jaz čakal doma." Sociologinja je poudarila, da bi bila tudi sama v njegovem položaju zelo žalostna, obenem pa je Taylor tudi vprašala, zakaj je to storila.

"Tudi jaz lahko stvari prenašam samo do določene mere. Že od medenih tednov sem bila zelo potrpežljiva, četudi je tam svojo jezo na produkcijo preusmeril name. Povedala sem mu, da nespoštljivosti ne bom prenašala, od takrat pa sem bila nespoštovana ali ignorirana vsak dan. Zato mi je prekipelo in zato sem posnela objavo," je pojasnila.

Brandon se je nato spotaknil ob dejstvo, da še vedno omenja pripetljaj z medenih tednov, četudi sta se dogovorila, da starih zamer ne bosta pogrevala. "Oba razumem in z obema sočustvujem," je dejala sociologinja, opomnila pa ju je, da sta še vedno poročena, zato jo je zanimalo, kaj bosta storila v prihodnje, da se bosta bolje razumela. Prvi je spregovoril Brandon:

"Vse z videom je po mojem bizarno. Če je sposobna storiti to, bog ve, kaj bo storila v prihodnosti. Jaz ne morem biti poročen s takšno osebo. To je bilo nespoštljivo in najslabše, kar bi lahko storila. Z izjemo tega, da sploh ne vem, kaj je počela zunaj vse noči, če je mislila, da je samska." Taylor mu je jezno odvrnila, da je ne sme obtoževati za stvari, ki jih ne ve, in mu dejala, naj raje sam razmisli o svojih dejanjih.

Brandon ji je zatrdil, da je to storil, nato pa jo je obtožil, da je v šovu samo zato, da bi si nabrala večje število sledilcev na družbenih omrežjih. "Samo poskuša prilivati olje na ogenj," je to komentirala Taylor. Sociologinja ju je začela miriti in ju prosila, da naj se poskušata opravičiti in pozabiti na zamere ter nadaljevati.

Foto: Printscreen

"Njenemu opravičilu zdaj sploh ne bom verjel, ker bo videti prisiljeno," je zatrdil Brandon, Taylor pa je priznala: "Sploh se ne bom opravičila, ker mi ni žal." To je sprva vzelo sapo strokovnjakinji, nato pa je preprosto vprašala zakonca, kako nameravata nadaljevati. "S to žensko sem končal, saj ne morem biti z nekom, ki me je želel prizadeti," je dejal Brandon, Taylor pa je poudarila, da nad tem zakonom ni obupala, saj ni bila ona tista, ki je zapustila stanovanje.

Brandon se je sprva zasmejal, nato vstal in zapustil prizorišče, Taylor pa je bruhnila v jok. Smo se tako v šovu poslovili od prvega para ali morda po čudežu tudi zanju še sveti luč na koncu tunela?

Šov Poroka na prvi pogled: ZDA lahko na Planetu spremljate od ponedeljka do srede ob 21. uri! Zamujene epizode in druge ekskluzivne vsebine si lahko ogledate tudi na Planeteka.si.

