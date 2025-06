Judo zveza Slovenije se finančno in organizacijsko spet postavlja na noge

Podjetje Suzuki Slovenija je danes v gradu Strmol podpisalo že deveto sponzorsko z Judo zvezo Slovenije. Pri tem je najpomembnejše, da gre za naslednjega v vrsti pokroviteljev, saj je bila še lani zveza kljub izjemnim športnim uspehom v velikih finančnih in organizacijskih težavah. Zdaj se finančno in organizacijsko spet postavlja na noge.

"S ponosom lahko rečem, da mi je v prvem letu, ki sem ga opravil kot generalni sekretar zveze, uspelo pokriti vse dolgove za nazaj. Trenutno smo finančno izjemno stabilni. Uspelo nam je pridobiti kar nekaj novih sponzorjev in vesel sem, da so v judu prepoznali potencial skupnega partnerstva in nam pomagajo na naši poti," je v pogovoru za STA povedal sekretar zveze Aljaž Sedej.

Že pred tem so pristopili drugi pokrovitelji, Sedej pa dodaja, da intenzivna dogovarjanja potekajo še z dvema partnerjema. Olimpijski naslovi Urške Žolnir, Tine Trstenjak in Andreje Leški pa so podlaga tudi za mednarodno sodelovanje in nazadnje je predsednik zveze ta teden ob robu svetovnega prvenstva v Budimpešti iskal tudi pokrovitelja v tujini.

"Ne gre samo za denar. Obetajo se novi projekti, predvsem na področju množičnosti, s katerimi bi zvezo postavili na višjo raven," je dodal Sedej, ki se je po prevzemu funkcije soočil s finančnimi težavami. Te so bile plod nekaterih slabo izvedenih projektov, na drugi strani pa zveza ni znala unovčiti dveh desetletij in pol izjemnih tekmovalnih uspehov.

Želja so Stožice

Nosilni projekt zveze ostaja tekma European Open Ljubljana, ki je februarja v Črnučah doživela premiero. Z uspešno izvedbo je slovenska zveza prepričala evropsko, da ji je februarski termin (14., 15. 2. 2026) zaupala tudi v naslednji sezoni.

"Tekma bo na sporedu neposredno po grand slamu v Parizu, kar nam ponuja možnost, da vse tiste tekmovalce, ki bodo v Pariz prišli iz oddaljenih celin, pripeljemo še v Ljubljano," pravi Sedej.

Nosilni projekt zveze ostaja tekma European Open Ljubljana, ki je februarja v Črnučah doživela premiero Foto: Judo zveza Slovenije Želja zveze je bila organizacija tekme v dvorani Stožice, saj je zanimanje za tekmovanje po mnenju judoistične zveze lani preseglo pričakovanja in dvorana v Črnučah je le s težavo prostorsko zagotovila primeren okvir. "Stožice so izjemna želja še naprej, a so ta termin žal zasedene, zato imamo trenutno kar manjšo težavo najti ustrezno dvorano," je priznal Sedej in prikimal trditvi, da bi zveza tekmo lahko preselila tudi v katerega od drugih krajev.

Strasti se umirjajo

Znotraj zveze se počasi umirjajo tudi strasti, ki so se razvnele v času kadrovskih sprememb na zvezi in dobile epilog celo v sodnih dvoranah. "Za zdaj so se vse tožbe, vložene proti zvezi, izšle v naš prid."

Eden ključnih problemov volilnih skupščin je bil ustanavljanje namišljenih klubov za potrebe glasovalnih pravic, in tudi na tem področju se obetajo novosti. "Končno nam je uspelo spremeniti statut. Ta bo 1. januarja prihodnje leto omejil vključevanje novih klubov v zvezo. To bo možno le za klube, ki imajo tekmovalce in za to usposobljenega ali izobraženega trenerja. Samo tako judo lahko ostane v rokah judoistov."

Kaja Schuster Foto: Darko Petelinšek/JZS

Zmanjšana članska reprezentanca

Sekretar zveze je moral odgovoriti tudi na vidno zmanjšanje članske reprezentance po lanski sezoni. Na SP so slovenske barve branili le olimpijki Metka Lobnik in Kaja Kajzer ter Kaja Schuster in Nace Herkovič. Od olimpijcev so manjkali Andreja Leški, Maruša Štangar, Anka Pogačnik in Enej Marinič ter dolgoletna reprezentanta Vito Dragič in Martin Hojak.

"Anka je po igrah že nastopala in trenutno okreva po poškodbi rame. Upam, da bo tudi Andreja našla dovolj motivacije za nadaljevanje, mislim pa, da tudi Enej, Vito in še kdo še niso rekli zadnje besede," pravi Sedej.

Slednji razume menjavo generacije v poolimpijski sezoni, zato pravi: "Ekipa na svetovnem prvenstvu je ta trenutek ekipa A. Zadaj se že priključujejo Nika Koren, Nika Tomc, Leila Mazouzi in drugi. Ti bodo ob primernem delu že do Los Angelesa 2028, najkasneje pa do iger v Brisbanu 2032 blizu svetovnega vrha."