Brod: Vse tri judoistke so potrdile kandidaturo za OI v Los Angelesu

Slovenska reprezentanca se s svetovnega prvenstva v judu v Budimpešti vrača z zelo dobrimi nastopi ženskega dela ekipe in petim mestom Metke Lobnik v kategoriji do 78 kg. Trener Gregor Brod je prepričan, da je to že ogrodje za ekipo, ki bo nastopila na olimpijskih igrahj2026 v Los Angelesu.

Po igrah v Parizu je v slovenski reprezentanci vsaj v letu 2025 prišlo do velike spremembe. Med olimpijci se vsaj zaenkrat na blazine niso vrnili Maruša Štangar, Anka Pogačnik in Enej Marinič, v zadnjem trenutku je nastop v Budimpešti odpovedala Andreja Leški, med dolgoletnimi reprezentanti manjka tudi Vito Dragić.

To je bil osnovni razlog, da je madžarski prestolnici nastopila le četverica tekmovalcev. Predvsem ženski del je pustil dober vtis. Metko Lobnik je po seriji suverenih zmag v polfinalu kategorije do 78 kg ustavila olimpijska prvakinja iz Italije Alice Bellandi, ki je v Laslo Papp areni osvojila tudi naslov. V boju za bron je Lobnik nato storila veliko napako v boju Japonko Kurenoi Ikeda.

Dve zmagi na SP je dosegla olimpijka Kaja Kajzer, v boju za četrtfinale v svoji novi kategoriji do 63 kg pa izgubila s kasneje srebrno Kanadčanko Catherine Beauchemin Pinard. Eno zmago je dosegla tudi Kaja Schuster, nato pa jo je ugnala Japonka Shiho Tanaka. Ta je ob koncu dneva osvojila zlato, Schuster pa je bila edina, ki je Japonka ni vrgla na blazino, saj je slavila tesno s 3:2 po kaznih.

Gregor Brod Foto: Vid Ponikvar

"Mislim, da je to že jedro ekipe za Los Angeles, ki ob primernem napredku tam lahko pričakuje tudi boj za zelo visoke uvrstitve," je prepričan trener Gregor Brod, sam nestrpen, kdo od olimpijcev se bo vrnil na tatamije.

Izbrana vrsta ima zelo ozek vrh piramide, ki se je s poolimpijsko sezono še nekoliko zožal. Po drugi strani pa bo že čez 14 dni na kadetskem evropskem prvenstvu v konkurenci do 17 let nastopilo kar 12 tekmovalec. Na prvenstvu do 21 let bosta vroči kandidatki za visoka mesta varovanki Marjana Fabjana Nika Tomc in Leila Mazouzi.

"V ozadju imamo nekaj mladih, ki se ekipi lahko pridružijo do Los Angelesa," opozarja tudi Brod, ki ima pri tem nedvomno v mislih vsaj Niko Tomc, ki je letos dosegla vrsto izjemnih izidov, tudi na članski ravni serije grand prix.

Razvoj stanja v izbrani vrsti se bo resneje začel oblikovati jeseni z novo tekmo za grand prix v mehiški Guadalajari, katere namen je popularizacija juda na ameriškem kontinentu, do konca leta sledijo tekme v Abu Dabiju, Zagrebu in Tokiu, leto 2026 pa bo prvo, ko bodo judoisti že nabirali kvalifikacijske točke za olimpijske igre.

Preberite še: