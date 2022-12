Zmagovalec razkril, kaj je najbolj pogrešal v Exatlonu

Na začetku finalnega tedna Exatlona jih verjetno ni bilo veliko, ki so stavili, da bo zmagovalec najtežje televizijske preizkušnje postal Marko Špiler, saj so bili poleg njega v igri za končno zmago med fanti tudi Ambro, Burja, Teo in Tim, ki so bili vsi po vrsti izjemni tekmovalci.

"Na vsaki tekmi sem poskusil čim bolj uživati in se potrudil za zmago, tekmo za tekmo, zato niti nisem nikoli razmišljal o končni zmagi. Da lahko zmagam, sem resnično začel verjeti šele takrat, ko sem dobil točko na finalnem dvoboju, na poligonu, ki si ga je izbral Tim," je pot do velike zmage pokomentiral Marko Špiler, ki je, kot je povedal, v Exatlon vstopil z željo, da ne izpade ob prvi priložnosti.

Zmagovalca druge sezone Exatlona sta Karolina Siročič in Marko Špiler

Poudaril je še, da si boljšega nasprotnika v finalu ne bi mogel želeti. "Moj favorit za zmago je bil že od začetka, ko še niti nisem vedel, da bom sam sodeloval v Exatlonu, Tim. Zato mi je bilo v čast tekmovati z njim v finalu."

Po vrnitvi v domovino so ga na letališču pričakali vsi domači in nekateri sokrajani vključno z županom, v domači vasi pa so ga prijatelji pričakali s špalirjem z baklami. Čeprav je težko čakal, da spet okusi domačo hrano, je priznal, da bo Dominikansko republiko vseeno pogrešal. "Pogrešal bom visoke temperature, saj sem ljubitelj morskega ozračja, in vsekakor poligone, zaradi katerih sem se v prvi vrsti prijavil v Exatlon."

Po Exatlonu Marko Špiler ne bo imel veliko časa za počitek. "Po Exatlonu se vračam v 'normalno' življenje in k svojemu delu, ki so ga, medtem ko me ni bilo, opravljali moji domači, za kar sem jim izjemno hvaležen. Mogoče si bom vzel kakšen dan za oddih, kaj več zaradi obveznosti še ni mogoče."

Exatlon se je z velikim finalom končal. Zamujene epizode pa si še vedno lahko brezplačno ogledate na Planeteka.si. Že nocoj ob 20. uri si boste na Planetu ogledali prvo oddajo Na prvo žogo.

