Exatlonovca na letališču sprejel tudi župan #video

Po treh mesecih so vsi exatlonovci končno doma. Sinoči sta na domov v Slovenijo na letališče Jožeta Pučnika Ljubljana prispela tudi zmagovalca 2. sezone Exatlona Karolina Siročič in Marko Špiler. A na krovu nista bila sama, z njima sta se vrnila tudi drugouvrščena v Exatlonu Lina Majcen in Tim Nuč.