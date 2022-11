To jed iz Exatlona bosta pogrešala najbolj #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Bliža se konec druge sezone Exatlona, zato smo v oddaji Jutro na Planetu gostili Tadeja Ambrožiča - Ambrota in Nežo Simčič, ki sta šov zapustila v ponedeljek.

Simpatična sogovornika sta z nami delila pogled na življenje zadnjih treh mesecev, kako ju je Exatlon spremenil, seveda pa smo vsi skupaj zaplesali tudi Ambrov znameniti ples. Napotke najdete v zgornjem videoposnetku.

Ugotovila sem, da pritisk kar slabo vpliva name, je svoje občutke po zadnjem dvoboju v studiu strnila Neža. Pri čemer jo je povsem razumel in podprl tudi Ambro. Ko sta se zavedela, da gre šov proti koncu in finalu, sta se oba malce prestrašila, priznata naša sogovornika.

Nikoli si nista predstavljala, da bi prišla v najboljšo deseterico. Želela sta si le preživeti kakšen izločitveni dvoboj in ne oditi domov prva.

A kljub slovesu sta se tudi veselila – svojih najbližjih. Predvsem Neža, saj ima številno družino, kar devet bratov in sester. Ko jo je doma zagledal eden od mlajših bratov, seveda ni mogel verjeti, da sestra, ki jo je še nedolgo nazaj spremljal na televiziji, sedi zdaj ob njem. Veliko se je naučila tudi o sebi, saj velja za "jokico", zdaj pa je dokazala, da lahko premosti različne ovire.

Oba bosta pogrešala nove prijatelje in druženje v kuhinji. Tam so nastajale zanimive jedi – od šmornov na različne načine do špagetov s česnom.

