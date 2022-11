Zamudila na lastno poroko #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V tokratni oddaji Jutro na Planetu smo gostili znana obraza z naše televizije Hajdi in Anžeta. Spoznali smo ju v eksperimentu Poroka na prvi pogled, v katerem sta postala televizijska mož in žena, v soboto pa sta si tudi uradno večno zvestobo obljubila pred matičarjem. Po televizijski poroki in 13 mesecih zveze je zdaj na vrsto prišla prava poroka. Tam smo bili tudi mi. Kako je bilo na Bledu, si lahko ogledate v zgornjem videu.

Z njima smo bili tako na pripravah, ko sta izbirala obleki, kot tudi na njun veliki dan. Mladoporočenca sta se z limuzino odpeljala iz prestolnice na Bled, kjer je potekal obred. A pustila sta čakati tako navzoče kot matičarja, saj sta na lastno poroko zamudila skoraj pol ure. Ves čas sta bili ob njiju poročni priči, ki sta se tako kot zakonca zabavali v limuzini in vzdušje dvigovali s petjem. Hajdijina poročna priča Milena Pleško je javnosti bolj znana kot strokovnjakinja iz prve sezone eksperimenta Poroka na prvi pogled. Med svati je bila tudi strokovnjakinja Eva Ostrouška, ki jima je zaželela vse najboljše na tem svetu.

Hajdi in Anže pravita, da sta s poroko zadovoljna, razmišljata tudi o medenih tednih, a zdaj potrebujeta predvsem počitek. Paru želimo vso srečo tudi mi in se že veselimo nove sezone Poroke na prvi pogled.

