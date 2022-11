Exatlonovka razkrila, ob čem dobi kurjo polt #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na Planetu lahko od ponedeljka do sobote ob 8. uri spremljate oddajo Jutro na Planetu. V studiu sta včeraj gostovala tudi nekdanja exatlonovca – Angel Stratorski in Naja Babnik. V pogovoru sta voditeljema zaupala zanimive podrobnosti o izkušnji v Exatlonu.

V začetku intervjuja je Naja Babnik najprej spregovorila o poškodbi, ki je vplivala na njen odhod. Koleno si je poškodovala na svojem najljubšem poligonu, bolečina pa se je iz tekme v tekmo večala. Naja je priznala, da obžaluje, da zaradi tega ni mogla izkusiti vodnih poligonov, saj je ljubiteljica vode.

Na drugi strani pa to ne velja za Angela. "Čeprav sem Primorec, sem se zelo pozno naučil plavati, kar mi je predstavljalo težavo tudi na vodnih poligonih," je priznal. To pa ni bil edini strah nekdanjega exatlonovca. Na začetku se je namreč bal, da bo izpadel prvi, kljub temu pa je nanizal kar nekaj zmag, ki so bile včasih tudi ključne. Na vprašanje, kako zadovoljen je s svojo predstavo, je odgovoril:

"Z nastopom v Exatlonu sem več kot zadovoljen, vseeno pa obstaja grenak priokus, ker mislim, da bi lahko prišel še dlje. Ampak je, kar je. Jaz sem ponosen nase in na to, kar sem pokazal. To je bila zame vrhunska izkušnja."

V nasprotju z Angelom pa se je Naja zaradi poškodbe pred izločitvenim dvobojem že psihično pripravljala na to, da bo odšla domov. "Vseeno pa se je tudi meni zdelo prekmalu, saj je bila zares lepa izkušnja," je dodala. Oba z Angelom sta se strinjala, da jima bo ostalo veliko lepih spominov.

V studiu so nato predvajali utrinke njunih izločitvenih dvobojev. Angel je priznal, da ga je ob tem kar stisnilo, saj je vse podoživel še enkrat. Tudi Naja je priznala, da ji je oddaje zelo težko gledati, saj podoživlja vse lepe trenutke in ob tem dobi kar kurjo polt. Vseeno je zatrdila, da bo spremljala prihodnje oddaje, saj jo zelo zanima, kakšen bo razplet.

Nekdanja člana rdeče skupine sta spregovorila tudi o načrtih za prihodnost po vrnitvi domov. Priznala sta, da ju na ulicah pogosto ustavljajo mlajši oboževalci.

Naja, ki je tudi nekdanja smučarka, je smučanje primerjala z Exatlonom, zlasti zaradi psihične in fizične pripravljenosti. "Psihična priprava je zelo pomembna, mogoče celo bolj kot fizična. Sta mi pa zelo prav prišli hitrost in eksplozivnost. Pozna se, da pri smučanju nismo trenirali ciljanja," je povedala in priznala, da ji je na poligonih zelo prav prišla tudi nizka rast. Oba nekdanja exatlonovca sta se strinjala, da je bila pri samih pripravah na poligon bistvena predhodna vizualizacija.

Angel je razkril še, kaj so počeli, ko so kamere ugasnile: "Predvsem v baraki smo si čas krajšali z različnimi igricami, rezanjem majic, veliko smo se pogovarjali in šalili, iskali tarantele …" V vsem tem času so bili namreč brez telefona, kar pa nobenemu od nekdanjih exatlonovcev ni povzročalo težav.

Celoten pogovor z Angelom in Najo si lahko ogledate v videoposnetku zgoraj.

