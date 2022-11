Na Planet 2 boste lahko spremljali regato z bogato tradicijo #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Jadralci morajo prepluti Atlantik in prečkati ciljno črto pred pristaniščem na otoku Guadelupe. Med 138 skiperji bo tudi osem predstavnic nežnejšega spola, ki so v preteklosti že osvajale to prestižno preizkušnjo.

O zanimivem športnem spektaklu so v oddaji Jutro na Planetu govorili z olimpijskim jadralcem Žanom Luko Zelkom ter meteorologom in jadralcem Juretom Jermanom, ki bosta regato komentirala na Planet 2. Več v zgornjem videoposnetku.

Prenos začetka regate Route du Rhum bo na Planet 2 danes ob 14. uri. Na Planet 2 si boste lahko ogledali tudi zadnjo zaključno regato letošnje preizkušnje.

