Planet praznuje 10. obletnico

Planet TV te dni praznuje že 10. obletnico delovanja. V tem času je najmlajša komercialna televizija pogosto orala ledino in slovenskim gledalcem ter gledalkam predstavljala vedno znova nove vsebine in formate ter pogosto tudi krojila trende slovenskega televizijskega sveta.

Planet TV v soboto, 5. novembra, praznuje 10. obletnico oddajanja, in medtem ko je začetke televizije zaznamoval prenos tekem Lige prvakov, bomo lahko ob tem jubileju na Planetu spremljali prenos tekem svetovnega prvenstva v nogometu 2022, ki bo v Katarju. Prenose bo spremljala tudi posebna komentatorska oddaja.

Prav komentatorske oddaje zabavnih šovov so ena od vsebin, ki jih je slovenskemu občinstvu prvi predstavil Planet TV. Gledalce smo zabavali z Bognedaj, da bi crknu televizor in kasneje predstavili tudi format komentiranja resničnostnih šovov. Trenutno lahko na primer ob petkih po Exatlonu spremljamo komentatorsko oddajo Exatlon: Brez cenzure z Jasno Kuljaj, Chorchypom in Frankom Bajcem.

Tudi Exatlon Slovenija je tekmovalna športna oddaja, kakršne pri nas še nismo videli, s številnimi novostmi pa je Planet v svoji desetletni zgodovini močno vplival na razvoj slovenske televizijske produkcije tudi z izjemno priljubljeno Eno žlahtno štorijo, prav tako smo prehiteli "fake news" in predstavili satirično oddajo Ta teden z Juretom Godlerjem, ki je trenutno na sporedu že s 16. sezono.

Od leta 2012 smo ustvarili skoraj šest tisoč ur programa lastne produkcije, tudi informativnega programa. Ledino smo orali tudi pri odkupu tujih oddaj, saj smo med drugim prvi prepoznali vzhajajočo močno turško produkcijo in gledalcem ponudili prvo turško serijo na slovenskih televizijah.

Zadnji dve leti je Planet TV del madžarske skupine TV2. "Veliko vlagamo v nove oddaje, postavili smo nov studio za oddajo Planet 18, predstavili jutranjo oddajo Jutro na Planetu, gledalci so vzljubili tudi uspešnice, kot so Exatlon, Poroka na prvi pogled in druge. Rezultati kažejo, da nam je uspelo v dveh letih povečati gledanost za kar 33 odstotkov, in kar je najpomembneje, mislim, da smo zasedli stalno mesto v srcih in mislih slovenskih gledalcev, kar je največja nagrada," je povedal generalni direktor Pavel Stantchev.

Tudi v prihodnje obljublja nadaljevanje prisotnosti na slovenskem medijskem trgu z močnimi televizijskimi oddajami, ki jih že lahko spremljamo, napoveduje pa tudi novo sezone Poroke na prvi pogled, vrača se priljubljeni Milijonar, prihaja tudi legendarni zabavni kviz Kolo sreče. "V svetu opažamo trend vračanja priljubljenih televizijskih formatov, a še pred tem nas na Planetu čakata finale Exatlona in svetovno prvenstvo v nogometu," sklene Stantchev.

