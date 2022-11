Brat Exatlonovca razkril: Briga ga zame, če ima poleg starejšo žensko

V zadnji komentatorski oddaji Exatlon: Brez cenzure je v studiu gostoval tudi Tilen Klobasa, brat dvojček Exatlonovca Jana Klobase, ki v šovu vztrajno niza zmage za rdečo ekipo. Tilen je v pogovoru z voditelji razkril kar nekaj podrobnosti o svojem bratu, Franko Bajc pa je nato izpostavil, da opaža, da se Jan pogosto zelo naveže na nekoga v šovu.

Tilen ga je hitro dopolnil: "Da, po navadi so to starejše ženske," nato pa dodatno pojasnil: "Kot da najde neko 'mamo', ker je bilo enako tudi v drugem šovu. Je**š brata, če ima starejšo tam. Dejansko je bilo tako. Bolj bi ga bolelo, če bi pa izpadla ona, kakor če bi izpadel jaz."

Jasna Kuljaj je nato priznala, da Jana povsem razume, kar je tudi utemeljila: "Kdo te bo razumel bolje kot starejša ženska?!" Obenem je razkrila tudi, da njena sokomentatorja Janu v tem predstavljata čisto nasprotje.

Franka Bajca pa je za konec zanimalo še, ali njihov gost verjame, da je Jan Klobasa sposoben postati zmagovalec Exatlona. Tilen je priznal: "Zelo si želim, da bi zmagal, in tudi verjamem vanj. Najbolj me je bilo strah prvih 14 dni, ko se običajno človek še sprašuje, ali bi ostal ali bi odšel domov. Zdaj pa mislim, da je to prebil in da ima pravo osredotočenost."

Za konec je Jasna še enkrat vprašala Tilna: "Kaj potem, ali bo Jan zmagal ali ne?!" Odgovoril ji je: "Bo zmagal, bo. Mora, če ne bo, naj ne hodi domov!"

Komentatorsko oddajo Exatlon: Brez cenzure lahko na Planetu spremljate vsak petek ob 22. uri! Najtežjo televizijsko preizkušnjo Exatlon pa od ponedeljka do petka ob 20. uri. Zamujene epizode in druge ekskluzivne vsebine pa si lahko brezplačno ogledate tudi na Planeteka.si.