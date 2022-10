Novi voditelj oddaje Jutro na Planetu: Veselim se novega izziva!

Na Planetu lahko vsako jutro od ponedeljka do sobote ob 8. uri spremljate Jutro na Planetu. Priljubljena oddaja, ki sta jo do zdaj vodila Suzana Kozel in Taiji Tokuhisa, je danes dobila novega voditelja. Taiji Tokuhisa je namreč svoje voditeljsko mesto predal svojemu nasledniku – Igorju Krmelju.

Voditelji so si v današnji oddaji sprva ogledali najlepše utrinke, ki sta jih v oddajo prinesla Suzana Kozel in Taiji Tokuhisa, nato pa se jima je v studiu hitro pridružil novi voditelj oddaje Igor Krmelj. Ta je sprva glede primopredaje dejal: "Veselim se tega novega izziva. Veselim se zgodnjih vstajanj in dobrih juter, ki so pred nami."

Igorja Krmelja ste lahko na Planetu do zdaj spremljali ob večerih kot voditelja osrednje informativne oddaje Planet 18. Suzano Kozel je zato Igroja vprašala, kako se bo spopadel s spremembo urnika in jutranjim vstajanjem. "Rekel bom, da sem prilagodljiv, saj mi jutranje vstajanje ne predstavlja težav," je odvrnil.

Voditeljico je nato zanimalo, ali se novi voditelj kaj veseli tem, ki jih bosta obravnavala v oddaji Jutro na Planetu. Te se precej razlikujejo od tem, ki jih je posredoval v času vodenja oddaje Planet 18. Igor ji je odgovoril: "Zagotovo gre za drugačen izziv, ki pa je vseeno precej podoben prejšnjemu. Ravno tako se je treba na vse rubrike pripraviti, le da so tu pogovori in posledično rubrike daljši, obenem pa tudi gostje s tabo preživijo več časa, kar ponuja možnost za novo osebnostno rast."

Voditelji so obenem izpostavili tudi to, da je Igor v preteklosti na drugi televiziji že vodil jutranjo oddajo, s čimer je po njegovih besedah že pridobil nekaj izkušenj. "Seveda je od takrat že minilo nekaj let. Človek se spremeni, mogoče tudi kakšen pogled na televizijo in ustvarjanje vsebin … Nedvomno me čakajo novi izzivi."

Taijija je nato zanimalo, kakšno svežino bo prinesel Igor v oddajo. Novi voditelj mu je odvrnil: "Težko rečem, kaj bom prinesel, ampak želim si, da bi še naprej prinašal dobre teme, da tempo in kakovost oddaje ne bi upadla, za kar seveda skrbi tudi celotna ekipa. Razvijali se bomo, zato pustimo času čas."

Suzana je nato Igorja vprašala, katere teme so mu najbolj pisane na kožo, da bi tako lažje predvidela nadaljnjo organizacijo dela. "Za športne teme bova nekoga povabila, saj nisem športni fanatik. Sicer pa so mi bile najbolj zanimive teme, ki so bile vezane na človeka, naravo, osebnostno rast … Skratka stvari, ki se mi zdi, da v svetu vse bolj prihajajo v veljavo in ki so pomembne za našo prihodnost."

Taiji in Igor sta se nato dogovorila še za zasebno srečanje, na katerem bo Taiji Igorju izdal vse trike, s katerimi se bo lahko dokončno vpeljal v novo vlogo voditelja oddaje Jutro na Planetu, nato pa mu je Taiji še pred kamero predal svojo voditeljsko pozicijo. Igor se je nato pozanimal še o tem, kako se lahko Suzani v nadaljnjih dneh prikupi, Taiji pa mu je razkril tudi, če lahko z novo voditeljico pričakuje več dobrih ali več malce manj dobrih trenutkov.

Celoten pogovor si lahko ogledate v zgornjem videoposnetku.

Oddaja Jutro na Planetu je na sporedu od ponedeljka do srede ob 8. uri. Zamujene epizode in druge ekskluzivne vsebine pa si lahko brezplačno ogledate tudi na Planeteka.si.

Spremljajte nas na družbenih omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.