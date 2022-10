Andreja spregovorila o svojih težavah: Še sebi težko priznam #video

V oddaji Exatlon Slovenija, ki je na sporedu od ponedeljka do petka ob 20. uri na Planetu, je Marko Vnuk med pogovorom Andreji Košir omenil, da je s sotekmovalci opazil, da ima v zadnjih dneh težave, ki so najverjetneje povezane z njeno boleznijo.

Andreja je bila malce presenečena, da so tekmovalci to opazili. "Še sebi komaj priznam, kaj šele da bi o tem govorila. Če o tem govorim, se mi zdi, kot da se na pol predam," je povedala Marku in dodala, da se ji zdi, kot bi s tem priznala nadvlado svoji bolezni, česar absolutno noče dopustiti. Andreja je sicer že ob vstopu v šov razkrila, da ima diagnosticirano multiplo sklerozo.

Marko ji je zagotovil, da ima Andreja popolno podporo ekipe, da se v šovu bori dalje, vseeno pa je priznal, da jih skrbi. Andreja mu je priznala, da že zadnjih nekaj dni opaža, da z njeno roko ni vse v redu. "Ni se to danes zgodilo, z roko je tako že ene štiri dni. Da čutim, da je nekoliko drugačna desna roka. Ponavadi sem levo roko imela tako čudno, odsotno."

Zakaj je prišlo do tega Andreja ne ve, saj se o svoji bolezni še vedno uči. Po drugi strani je priznala, da je težave težko takoj prepoznati, sploh med tekmami, saj jo takrat žene adrenalin.

Želi si, da to ne bi bil razlog, da bi morala zapustiti tekmovanje. "Veliko dejavnikov lahko vpliva na mojo bolezen, ampak jaz se trudim, se osredotočam na pluse, na pozitivno, razmišljam pozitivno in roka me definitivno ne bo prizadela. Ostajam močna in verjamem vase," je pogumno povedala Andreja. Več v zgornjem videu.

Da je prava borka je pokazala tudi na včerajšnji prvi tekmi za obstoj, kjer je na enem nastopu osvojila eno točko in pomagala svoji ekipi do zmage nad Triglavom. Statistično najslabša tekmovalka v rdeči ekipi Naja Babnik je postala tudi prva dvobojevalka izločitvenih bojev.

Exatlon Slovenija je na Planetu na sporedu od ponedeljka do petka ob 20. uri, v petek po oddaji ne zamudite komentatorske oddaje Exatlon: Brez cenzure, ki jo ob tekmovalcu iz prve sezone Denisu Porčiču - Chorchypu in zmagovalcu Franku Bajcu vodi jezična Jasna Kuljaj.

