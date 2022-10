Znana je prva dvobojevalka izločitvenega dvoboja #video

To je bil znova tisti dan v tednu, ko so bili na preizkusu živci tekmovalcev. Dan, ko so se z nasprotniki pomerili na prvi tekmi za obstoj. Ekipi sta se zbrali pod žarometi na poligonu NEO. Ta teden bodo za obstanek v šovu tepetala dekleta. Da pa je bila tekma še bolj zanimiva, so se tekmovalci tudi tokrat pomerili za zapestnici, ki sta jih prejela najhitrejše dekle in fant.

Tekmo so tokrat bolje začeli Jadranci. Dosegli so tri zmage, medtem ko so Triglavani osvojili eno samo točko. V ekipi Triglav so nato napeli vse sile in nadaljevanje je bilo zrcalno: tri točke rdečim, ena sama pa modrim in dobili smo izenačenje pri 4:4. A Triglavanom, kot smo že vajeni, še ni zmanjkalo moči. Slavili so še dvakrat zapored in povedli s 6:4.

Takoj nato pa presenečenje. Triglavani so v boj pošiljali svoja najmočnejša orožja, a brez uspeha. Sledila je ne ena, pač pa kar pet zmag Jadrana po vrsti – in povedli so z 9:6. Lini je uspelo upleniti še eno točko za rdeče, potem pa je zmago modrih z 10:7 zakoličil Burja s svojo tretjo zmago v večeru.

1 / 8 2 / 8 3 / 8 4 / 8 5 / 8 6 / 8 7 / 8 8 / 8

Najhitrejša tekmovalca sta postala Karolina in Teo, ki sta si s tem priborila novi zapestnici. Teo že četrto! V izločitveni dvoboj bo tako morala statistično najslabša članica Triglava. To je Naja, ki je šele dobro vstopila v tekmovanje. Kakšen je bil njen odziv, ko je izvedela, da bo morala v boje za obstanek v šovu, si poglejte v zgornjem videoposnetku.

Exatlon Slovenija je na Planetu na sporedu od ponedeljka do petka ob 20. uri, v petek po oddaji ne zamudite komentatorske oddaje Exatlon: Brez cenzure, ki jo ob tekmovalcu iz prve sezone Denisu Porčiču - Chorchypu in zmagovalcu Franku Bajcu vodi jezična Jasna Kuljaj.

Spremljajte nas na omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube. Več vsebin je na voljo tudi na Planeteka.si.