Mama Exatlonovke na poligonu ugnala priljubljeno voditeljico

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na Planetu si lahko vsak petek ob 22.00 ogledate oddajo Exatlon: Brez cenzure. V njej Jasna Kuljaj v družbi Denisa Porčiča – Chorchypa in Franka Bajca komentira dogajanje zadnjega tedna v oddaji Exatlon. Tokrat se jim je pridružila tudi iz Exatlona nedavno izpadla Pika Miškulin, v oddaji pa je sodelovala tudi njena mama Natalija Miškulin. Z njo se je namreč Jasna Kuljaj spopadla v dirki po poligonu v ljubljanskem Woopu.

Jasna Kuljaj se je v eni izmed preteklih oddaj že spopadla z Woopatlonom, posebnim poligonom, ki so ga za obiskovalce po navdihu Exatlona pripravili v Woopu. Takrat je pozvala gledalke podobne starosti, naj se prijavijo kot izzivalke, na poziv pa se je odzvala tudi mama Pike Miškulin.

Natalija je ob prihodu v Woop najprej pojasnila, zakaj se je odločila odzvati na Jasnin poziv: "Zato, ker spremljam Exatlon in Exatlon brez cenzure. Če ste pa že pozvali, sem se pa prijavila." Natalija je nato povedala še, da bo vsak čas stara 49 let, kar pa je v Jasni prebudilo zaskrbljenost: "O moj bog! Torej moram braniti čast skoraj 10 let mlajših ljudi?!"

Preden sta se odpravili na poligon, sta si zaupali še, kako sta se pripravljali nanj. Natalija je povedala, da sta s hčerko Piko prišli v Woop že dan prej in poligon preizkusili, Jasna pa se je pripravljala rahlo drugače. "Nove nohte sem si naredila," je razkrila.

Natalija in Jasna sta se nato suvereno podali na poligon. Četudi se je Jasna borila in po njenih besedah na poligonu skoraj izdahnila, jo je Natalija premagala za skoraj 10 sekund.

Komentatorsko oddajo Exatlon: Brez cenzure si na Planetu lahko ogledate vsak petek ob 22.00! Zamujene epizode in druge ekskluzivne vsebine si lahko brezplačno ogledate tudi na Planeteka.si.