Exatlonovec je nastopil v vlogi dvojnika tega hollywoodskega zvezdnika

Ta teden je oddajo zapustil član modre ekipe Jadrana, eden statistično najuspešnejših tekmovalcev Teo Čeh pa nam je zaupal zabavno anekdoto in razkril, zakaj je vedno obut v dve različni nogavici.

V oddaji Exatlon sta ta teden morala v izločitveni dvoboj Angel, predstavnik rdeče ekipe Triglav, in Aleš, predstavnik modre ekipe Jadran. Zmagal je Angel in tako se je iz Exatlona moral posloviti Aleš. Angel tako počasi nabira točke, še vedno pa eden statistično najuspešnejših tekmovalcev ostaja Teo Čeh.

Teo je eden statistično najuspešnejših igralcev, vedno pa je obut v različni nogavici.

Teo nam je v pogovoru zaupal zelo zanimiv dogodek, ki se mu je pripetil: "Nekoč sem bil izbran za vlogo dvojnika v neki reklami. Kadarkoli prej sem bil izbran, so bili igralci nepoznani, takrat pa smo prišli na prizorišče snemanja in tam je stal Nikolaj Coster-Waldau, ki je igral eno izmed pomembnih vlog v seriji Game of Thrones. Čeprav je med nama 22 let razlike, sem tako igral njegovega dvojnika."

Vsi zvesti gledalci Exatlona pa ste verjetno že opazili, da Teo vedno nosi dve različni nogavici. Zakaj je temu tako, smo vprašali tudi njegovo dekle Pino Umek, ki je bila lani prav tako tekmovalka rdeče ekipe v Exatlonu.

"Rada bi rekla, da je za tem zelo zanimiva zgodba, ampak je ni. Vsaj kolikor jaz vem. Zelo rad se oblači pisano in k temu sodijo tudi pisane nogavice, ki so pomemben dodatek k njegovemu stilu."

