Preizkusite se na poligonu STAR TRACK po vzoru Exatlona!

To soboto, 22. oktobra, ob 11. uri na parkirišču Polleo Sporta v BTC-ju sodeluj na poligonu po vzoru Exatlona in osvoji nagrade!

Slovenska senzacija v turški produkciji – Exatlon, je tiste jeseni vstopila v drugo sezono. Šport, timsko delo, telovadba in znoj - vse to zaznamuje to visoko produkcijsko oddajo, ki promovira družbene vrednote. Ker je exatlonmania zajela Slovenijo, si vsi želijo postati del te zgodbe. Priložnost začutiti delček Exatlon vzdušja bodo imeli vsi obiskovalci BTC-ja v soboto, 22. oktobra, od 11. do 13. ure na parkirišču pred Polleo Sport poslovalnico.

Televizijska hiša Planet TV z Exatlon licenco v sodelovanju s Polleo Sportom in BTC-om organizira športni poligon, kjer nekdanji tekmovalci in obiskovalci BTC-a, ki se prijavijo na spodnji povezavi https://polleosport.wixsite.com/promo ali na dan dogodka, na lokaciji, bodo pokazali svoje sposobnosti.

Na dan dogodka se bodo obiskovalci lahko družili z lanskimi tekmovalci Exatlona, ​​osvojili nagrade na Kolesu sreči, okušali beljakovinske sladice in se preizkusili na fit poligonu, ki se imenuje STAR TRACK. Polleo Sport fit zvezdana steza je navdihnjena s poligoni iz Exatlon oddaje, kjer v daljni Dominikanski republiki vsak večer tekmujejo različni športniki in rekreativci. Naši tekmovalci in obiskovalci bodo tudi lahko iz prve roke izvedeli vse, kar jih zanima o letošnji sezoni in dogajanju na drugem koncu sveta, saj se nam bo na dogodku v vlogi voditelja pridružil Klemen Kopina.

Polleo Sport, kot ambasador zdravega in aktivnega življenja, želi v sodelovanju s Planet TV in ob podpori BTC centra mladim in aktivnim približati pomen športa in počutja po dobro opravljenem treningu. Idealen način za to je fit zvezdna steza po navdihu najbolj priljubljene oddaje v Sloveniji.

Če se kdo še ni odločil, da bi se prijavil na poligon, smo se za malce motivacije pogovorili z izkušenim Exatloncem Markom Knafelcem.

Polleo Sport: Se veselite Star Track dogodka, ki bo potekal v soboto, 22. oktobra 2022, pred BTC centrom, in kaj pričakujete od njega?

Marko: Veselim se dogodka sam bomo lahko se podružili tako tekmovalci iz prve sezone Exatlona kot tekmovalci iz druge sezone, poleg tega se bomo pa podružili še z navijači in ljubitelji oddaje, ki so nas ali gledajo tekmovalce na malih zaslonih.

Polleo Sport: Ali imate kot izkušen tekmovalec nekaj nasvetov, ki bi jih lahko delili z udeleženci Star Track poligona, pa tudi s tistimi, ki še razmišljajo o prijavi?

Marko: Povabil bi vse ljubitelje Exatlona in štafetnih tekmovanj, saj bo dogodek lep približek temu, kar ljudje lahko vidijo na televiziji, ovire, ciljanje, tekmovanje. Mogoče na televiziji izgleda enostavno, tukaj bo super priložnost, da probate kako bi se gledalci izkazali na podobnem tekmovanju.

Polleo Sport: Ko ste bili tekmovalec, katere ovire so bile za vas najtežje? Ali menite, da so letošnji tekmovalci pripravljeni na ovire, ki jih čakajo na Star Track dogodku?

Marko: Osebno so mi bili najtežji vodni poligoni, kjer je bilo veliko skokov v vodo in plezanja iz vode. Na dogodku sicer vode ne bo, vendar bo ravno tako zabavna preizkušnja tako za bivše tekmovalce kot tudi za gledalce. (smeh)

Polleo Sport: Kaj bi svetovali tekmovalcem, ki pred tekmovanjem trpijo zaradi treme/strahu?

Marko: Zavedati se je treba, da je tekmovanje igra in ne smemo pozabiti se zabavati. Kajti če se zabavamo smo na koncu vsi zmagovalci. (smeh)

Hkrati pa v BTC-ju 21. in 22. oktobra poteka Festival nakupov in zabave, kjer vas čakajo odlične akcije in ponudbe. Polleo Sport je zato pripravil 15% popusta na celotno ponudbo in 20% popusta na blagovni znamki Olimp Nutrition in Me:First. Predzadnja sobota v oktobru je rezervirana za šport in igre, Polleo Sport STAR TRACK ponuja prav to!

*V primeru slabega vremena in dežja si organizator pridržuje pravico do odpovedi dogodka.