Poglejte, kako je tekmovalec z izjavo do solz nasmejal vse prisotne #video

Na včerajšnji prvi tekmi za obstoj v tem tednu smo spremljali enega najbolj napetih dvobojev Triglava in Jadrana do zdaj. Šele po štafetni tekmi, ki se odigra v primeru izenačenega rezultata pri 9:9, je slavila ekipa Jadran. Modri so z dvojico Neže in Burje ugnali rdečo ekipo, ki sta jo zastopala Tim in Lina.

Po porazu Triglava je postalo jasno, da bo v izločitveni dvoboj ta teden moral Angel, ki je v rdeči ekipi statistično najmanj uspešen tekmovalec v tem tednu. Ravno Angel je pred tekmo poskrbel, da so se tekmovalci iz srca nasmejali.

Dan prej so namreč na tekmi za vilo slavili Triglavani in za nagrado dobili še plesni večer v ritmih bachate. Kako so se imeli na tem večeru, je pred prvo tekmo za obstoj zanimalo voditelja Jureta Koširja. Angela je tudi vprašal, ali bo na novo pridobljeno plesno znanje izkoristil z osvajanje deklet. Angelov odgovor, ki si ga lahko pogledate v zgornjem videu, je močno nasmejal vse zbrane.

Nocoj v Exatlonu

Izvedeli bomo, kdo se bo pridružil Angelu v izločitvenem dvoboju in ali bomo morda imeli tudi interne dvoboje znotraj ekip. Vse to bo znano po nocojšnji drugi tekmi za obstoj.

