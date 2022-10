Po še enem porazu so tekmovalcu popustili živci #video

V ekipi Triglav so pred tekmo dočakali zamenjavo za poškodovano Majo, ki je Exatlon že zapustila. Vrzel v njihovih vrstah je popolnila Naja Babnik, nekdanja alpska smučarka. Jure je tudi tokrat zmagovalcem obljubil dodatno nagrado – plesni večer, na katerem se bodo naučili bačate, priljubljenega dominikanskega plesa.

Na tekmi za vilo v Zapuščenem mestu Jadranci že na začetku niso zmogli uresničiti obljub, ki so jih dajali pred tekmo. Prvi dve točki so osvojili rdeči. A tudi v nadaljevanju ni kazalo dosti bolje. Po prvi točki Jadrana so člani ekipe Triglav dosegli novi dve zase. Rezultat 4:1 je bil slab obet za modre.

Potem pa se je nekaj premaknilo in zmagovati so končno začeli tudi pri Jadranu. Rdeči nasprotniki so v nadaljevanju osvojili eno točko, medtem ko so sami štiri. Izenačenje pri 5:5. Največ težav na tekmi je obema ekipama povzročala piramida nad golom, ki se ne bi smela podreti.

A potem je, vsaj kar zadeva zamenjavo prebivalcev vile, šlo samo še navzdol. Triglavani so osvojili ker pet zaporednih zmag, eno med njimi je dosegla celo novinka Naja.

Triglavani so tako svoje modre nasprotnike z 10:5 še enkrat poslali nazaj v barako. Vsaj še za teden dni, kar je spet nov rekord Exatlona. In medtem ko so se rdeči zabavali in plesali v ritmih bačate, je po tekmi zavrelo pri modrih. Sicer miren in nekonflikten Aleš je sotekmovalcem javno izrekel nekaj krepkih in dal vsem misliti. Več v zgornjem videoposnetku.

