Slovenci navdušili in spet premagali favorizirane Mehičane #video

Tako v modrem kot v rdečem taboru je bilo mogoče čutiti pogumno bojevitost in navdušenje pred večernim spektaklom. Oboji so se zavedali pomembnosti mednarodne tekme in pridno vadili različne načine merjenja.

Ceremonija v senci povsem novega poligona Tobogan je minila v prijateljskem vzdušju. Antonio, mehiški voditelj, in naš Jure sta pred dvobojem razkrila, da sta stara znanca, saj sta se spoznala na olimpijskih igrah v Salt Lake Cityju leta 2002.

Naši so tekmo začeli silovito, a Mehičani niso zaostajali. Dobili so oba prva moška dvoboja, Mehičani pa oba ženska. Slovenci so se prvič nekoliko oddaljili pri rezultatu 4:2. Ta je nato narasel celo do 6:3. Majhna Slovenija je proti skoraj 130-milijonski Mehiki povsem nadzorovala rezultat, nato pa je sledila streznitev.

Tri zaporedne mehiške točke so pripeljale do izenačenja pri 6:6. V zraku je bilo mogoče čutiti veliko napetost. Še ena točka za naše in še ena za Mehičane. Po rezultatu 7:7 je Slovenija dosegla tri točke zapored in začelo se je proslavljanje zmage. In to ne kakršnekoli zmage, temveč zmago nad favorizirano reprezentanco Mehike. Zadnjo točko je Sloveniji priboril Tim Nuč. Kako je bil videti odločilni dvoboj, si lahko pogledate v zgornjem videu.

Glede na dogajanje v prejšnji sezoni lahko tudi tokrat pričakujemo, da si bodo Mehičani čim prej želeli spet pomeriti z našimi exatlonovci.

Exatlon Slovenija je na Planetu na sporedu od ponedeljka do petka ob 20. uri, v petek po oddaji pa ne zamudite komentatorske oddaje Exatlon: Brez cenzure, ki jo ob tekmovalcu iz prve sezone Denisu Porčiču - Chorchypu in zmagovalcu Franku Bajcu vodi jezična Jasna Kuljaj.

