Tudi Pika se je od Exatlona poslovila v solzah #video

Jutranje prebujanje v vili in baraki je nakazovalo pester dan v Exatlonu. Pred tekmovalci je bila namreč tekma za medaljo, nato pa še izločitveni dvoboj med Piko in Keti. Za nameček so tekmovalci na ceremoniji izvedeli, da jih že čez nekaj dni čaka druga mednarodna tekma, tokrat z velesilo Exatlona - Mehiko.

V moškem finalu tekme za medaljo sta se na poligonu Neo pomerila Teo in Aleš. Teo je bil boljši od začetka do konca in si priboril že drugo medaljo. Pri dekletih smo prvič gledali moder finale. V finalnem dvoboju sta se pomerili Karolina in Neža. Boljša je bila Karolina in tudi ona si je prislužila že drugo odličje.

Karolina in Teo

Izločitveni dvoboj

Triglavani so odšli počivat, ekipo Jadran pa je čakala pomembna tekma na Crossfitu. Izločitveni dvoboj med njihovima članicama, Piko in Keti. Prvo točko je dobila Pika, a je Keti hitro izenačila. Pika je nato znova povedla z 2:1, toda Keti jo je znova dohitela. Tropsko sonce je pripekalo in dekletoma so vidno pojenjale moči. Pika je imela kar nekaj smole na poligonu, ciljanje z emapanadami pa je zahtevalo veliko zbranosti in natančnosti.

Keti je nekako zbrala moč, osvojila naslednji dve točki in zmagala. Pika razočaranja ni mogla skriti. Keti ostaja v tekmovanju in obljublja, da bomo od zdaj spremljali prerojeno različico Katrin. Domov je žal morala oditi med modrimi nadvse priljubljena Pika. Ekipa Jadran se je od nje poslovila v solzah. Kako je bilo videti Pikino slovo, si lahko ogledate v zgornjem videu.

