Po dvajsetih letih sta se spet srečala

Nocoj ob 20. uri vas na Planetu čaka izjemen spektakel, saj se bosta v Exatlonu na mednarodni tekmi pomerili reprezentanci Slovenije in Mehike. Na tekmi sta se po dvajsetih letih ponovno srečala voditelj slovenskega Exatlona Jure Košir in mehiški voditelj Antonio Rosique.

Exatlon je v Mehiki izjemno priljubljen in se po popularnosti lahko primerja celo z nogometom. Mehiški gledalci lahko trenutno spremljajo že šesto sezono te najtežje televizijske preizkušnje. Njihovi tekmovalci zelo resno pristopajo tudi k mednarodnim tekmam in so vedno v vlogi favorita.

Edini poraz na tovrstnih preizkušnjah so izkusili lani, ko jih je na prvem medsebojnem srečanju ugnala slovenska izbrana vrsta, kar je bilo izjemno presenečenje in uspeh za tekmovalce prve sezone Exatlona Slovenija.

Spektakel, ki bo potekal na povsem novem poligonu, imenovanem Tobogan, bo tudi priložnost za srečanje voditeljev Jureta Koširja in Antonia Rosiqueja, ki sta razkrila, da sta se na enem od najpomembnejših športnih dogodkov pred leti že spoznala.

Jure Košir in Antonio Rosique

"Navdušen sem, saj sva se spoznala dvajset let nazaj na olimpijskih igrah v Salt Lake Cityu, Jure," je povedal Antonio Rosique, Jure pa je potrdil, da sta se res spoznala že takrat in da ga veseli, da sta se spet lahko srečala ob tako izjemni priložnosti.

Kaj sta o njunem prvem srečanju še povedala in predvsem, kako se je končala mednarodna tekma med Slovenijo in Mehiko, preverite nocoj ob 20. uri na Planetu.

Exatlon Slovenija je na Planetu na sporedu od ponedeljka do petka ob 20. uri, v petek po oddaji pa ne zamudite komentatorske oddaje Exatlon: Brez cenzure, ki jo ob tekmovalcu iz prve sezone Denisu Porčiču - Chorchypu in zmagovalcu Franku Bajcu vodi jezična Jasna Kuljaj.

