Jure Košir razveselil tekmovalce: V ponedeljek ne bo tekme za vilo, ampak ... #video

V petkovi oddaji Exatlon je pred tekmo za medalje in izločitvenim dvobojem voditelj Jure Košir tekmovalcem razkril, da jih v ponedeljek ne čaka tekma za vilo, ampak nekaj še veliko bolj vznemirljivega.

"Zdaj pa še ena pomembna novica. Prihodnji teden se ne bo začel s tekmo za vilo, temveč vas čaka mednarodna tekma z Mehiko. Pripravite se, izkažite se in pokažite, kdo smo Slovenci," je dramatično razkril Jure Košir in močno navdušil tekmovalce, ki so že z nestrpnostjo čakali, kdaj se bodo lahko pomerili z zelo močno ekipo Mehike. Več v zgornjem videu.

Že v lanski sezoni je bila mednarodna tekma z Mehiko velik spektakel. Na prvi tekmi je presenetljivo slavila slovenska izbrana vrsta, saj Mehičani, ki skoraj dobesedno živijo za Exatlon, do tedaj na mednarodnih dvobojih sploh še niso poznali poraza.

Ali bo letošnjim tekmovalcem letos uspelo ponoviti ta velik uspeh slovenske ekipe iz prve sezone Exatlona, bomo videli že v ponedeljek.

Exatlon Slovenija je na Planetu na sporedu od ponedeljka do petka ob 20. uri, v petek po oddaji pa ne zamudite komentatorske oddaje Exatlon: Brez cenzure, ki jo ob tekmovalcu iz prve sezone Denisu Porčiču - Chorchypu in zmagovalcu Franku Bajcu vodi jezična Jasna Kuljaj.

