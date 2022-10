Tekmo je končala v solzah, nato postala še prva dvobojevalka #video

Dan se je začel zelo čustveno, saj je rojstni dan v baraki daleč od svojih najbližjih praznovala Andreja iz modre ekipe. To je bil tudi dan, ko je bila na sporedu prva tekma za obstoj. Misel, kako zaščititi svoja dekleta, je kljuvala tako člane Triglava kot Jadrana.

Člane Jadrana je skrbelo še nekaj drugega: ekipa Triglav si je na tekmi za prednost priborila dodaten rekvizit za metanje. V prvem krogu so tako poleg običajnih dobili še eno zlato empanado. Rdeči so svojo prednost uvodoma dobro izkoristili in takoj povedli za dve točki. Toda modri so hitro ujeli tempo in izenačili. Do novega izenačenja pri 4:4 so se zmage lepo izmenjevale med obema taboroma. Triglavani so kasneje znova dosegli dve zaporedni točki in že brez zlate empanade povedli s 6:4.

A kot običajno to še ni pomenilo končne zmage. Ekipi Jadran je uspelo doseči še dve točki. Ekipa rdečih je dosegla še tri zmage, kar je pomenilo 9:6 za Triglav. Ambro je bil tisti, ki mu je uspelo doseči še eno častno točko za Jadran, takoj zatem pa je Klara z odločnimi meti zbila vse toteme in kocke ter svojim prinesla novo, pomembno zmago.

V izločitveni dvoboj bo tako moralo statistično najslabše dekle Jadrana. To je znova Pika, ki je bila v nehvaležni vlogi že pred dvema tednoma. Po porazu na dvoboju, ki se je izkazal za odločilnega, je bila zelo razočarana in ni mogla skriti solz. Dejala je, da se počuti odgovorno za poraze modrih, a se preostali z njenimi besedami niso strinjali. Več v zgornjem videu.

Pika je kasneje priznala, da trenutno na poligonih ne zaupa v svoje sposobnosti in da jo skrbi, ker so v rdeči skupini ostale samo še močne tekmovalke. Z njimi se bo pomerila, če bodo modri slavili na drugi tekmi za obstanek. V nasprotnem primeru bomo spremljali dvoboj dveh deklet iz ekipe Jadran.

Za dobro voljo v baraki je kljub porazu poskrbel obisk Igorja Mikiča. Slavljenko Andrejo je presenetil s sladkim darilom in še slajšim presenečenjem v obliki videoposnetka njenih najbližjih.

Exatlon Slovenija je na Planetu na sporedu od ponedeljka do petka ob 20. uri, po petkovi oddaji ne zamudite še komentatorske oddaje Exatlon: Brez cenzure, ki jo ob tekmovalcu iz prve sezone Denisu Porčiču - Chorchypu in zmagovalcu Franku Bajcu vodi jezična Jasna Kuljaj.

