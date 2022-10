Po porazu tekmovalki izmenjali nekaj ostrih besed #video

Za nami je še šesta tekma za vilo, ki so jo ponovno dobili člani ekipe Triglav in tako še izboljšali rekord po zaporednih tednih, preživetih v vili, med vsemi ekipami Exatlona na svetu. Poraz je v ekipi Jadran povzročil precejšen razdor. Oster besedni dvoboj se je odvil med Karolino in Andrejo.

V baraki je bilo po odhodu priljubljenega Risa vzdušje turobno. Navaditi se bo treba na jutra brez njegovih domislic. Predvsem pa najti svežo energijo za vso ekipo, saj jih je čakala tekma za vilo, doslej še neosvojeno trofejo. Jure je tudi tokrat tekmovalce malce spodbudil. Zmagovalcem je poleg vile obljubil še igralno konzolo za teden dni. Poražence pa je tudi tokrat čakala skrivnostna kazen.

Tekma na Crossfitu se je začela s točko modrih. A tudi tokrat zmagoslavje ni trajalo dolgo. Triglavani so bolje lučali diske in dobili naslednje tri dvoboje. Potem pa spet preobrat. Naslednje tri zmage so slavili pri ekipi Jadran in modri so prvič povedli s 4:3. A zagon ni trajal prav dolgo. Začeli so izgubljati dvoboj za dvobojem. Natančneje, Triglavani so dosegli sedem zaporednih točk in zmagali z 10:4.

Člani ekipe Triglav so podrli nov rekord bivanja v vili, saj bodo tudi šesti teden zapored uživali v udobnem domovanju. To ni rekord le v slovenskih epizodah Exatlona, pač pa med vsemi ekipami na svetu.

Ekipo Jadran pa je čakala še kazenska naloga. V okolici barake so morali poiskati vreče s peskom in iz njih izbrskati ključ, ki jim je odklenil bivališče. Nato pa so sklicali krizni sestanek, ki je vzdušje med tekmovalci v baraki še poslabšal. Karolina in in Andreja sta izmenjali kar nekaj ostrih besed.

Ugibanka

Igor je ta večer obe ekipi prvič povabil na zabaven večer z Ugibanko. Tokrat so se sprostili pri iskanju pojmov s pomočjo pantomime. Bilo je veliko smeha in zabave, kar sta obe ekipi zagotovo potrebovali. A rdeči so tudi tu pokazali svojo premoč in zmagali s 4:1 in zmagovalna ekipa si je lahko nadela nov komplet zapestnic.

