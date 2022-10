Neverjeten zaplet v Exatlonu: veselil se je zmage, nato pa ... #video

V včerajšnji epizodi Exatlona smo spremljali prvo tekmo za obstoj, ki jo je dobila ekipa Triglav in tako vsaj enega člana ekipe Jadran že poslala v izločitveni dvoboj. Med tekmo pa je prišlo do nenavadnega zapleta. Jan Klobasa je že prešerno proslavljal osvojeno točko, nato pa so sodniki signalizirali, da dvoboja sploh še ni konec.

Prva tekma za obstoj je poskrbela za dramatično dogajanje. Ekipi sta bili ves čas dvoboja zelo izenačeni, v končnici pa je ekipi Triglav uspelo streti odpor žilavih Jadrancev in slavila je z 10:8. To pomeni, da bo v petkovem izločitvenem dvoboju moral nastopiti vsaj en član Jadrana.

Za zanimiv zaplet pa je poskrbel dvoboj med Janom Klobaso in Borisom Vidovičem, kjer je v končnici Jan zbil vse keglje in s svojimi sotekmovalci že začel proslavljati osvojeno točko. Medtem pa so sodniki signalizirali, da se eden od kegljev še vedno dotika ploščadi in da tekme še ni konec. Pri obeh ekipah je bilo opaziti precejšnjo zmedo, tekmovalca pa sta nato hitro začela pobirati žogice in nameščati keglje. Tokrat je bil Boris hitrejši in točka je romala v tabor modre ekipe, pri rdečih pa je bilo ob tem prisotne kar nekaj nejevolje. Več v zgornjem videu.

V enem od naslednjih dvobojev sta se nato pomerila Teo Čeh in Boris Vidovič. Teo je bil uspešnejši in zmagal, med proslavljanjem pa se je želel pošaliti iz prejšnje situacije in zavpil, da kegelj ni pravilno izbit in da dvoboja zato še ni konec. Njegove šale Boris ni najbolje sprejel in je Teu namenil nekaj krepkih.

Boris Teove šale ni najbolje sprejel:

Nocoj v Exatlonu

Tekmovalci se bodo pomerili še na drugi tekmi za obstoj. Če si tudi tokrat zmago zagotovi Triglav, to pomeni, da bomo spremljali izločitveni dvoboj med modrimi. V nasprotnem primeru pa obe ekipi najprej čakata interna dvoboja, nato pa odločilni izločitveni dvoboj med poražencem internega dvoboja iz rdeče ekipe in poražencem internega dvoboja iz modre ekipe.

