Poglejte, kakšna kazen je doletela tekmovalce v Exatlonu

V Exatlonu, ki ga na Planetu ujamete od ponedeljka do petka ob 20. uri, smo spremljali še eno tekmo za vilo, na kateri so še petič zapored slavili rdeči in postavili svojevrsten rekord v vsej zgodovini Exatlona. Kot prvi so kar pet tednov zapored preživeli v vili. Modre pa je poleg novega tedna v baraki čakala še posebna kazen.

Vstopili smo v peti teden Exatlona in tokrat pred tekmovalci ni bila samo tekma za vilo, zmagovalce je namreč čakal tudi ogled filma z različnimi dobrotami. Po drugi strani je poražence tokrat za spremembo čakala kazen. Kakšna natančno bo, Jure ni razkril takoj. So pa na prizorišče prinesli velik steklen zaboj.

Sprva se je zdelo, da so tekmovalci nagrado in grožnjo vzeli resno. Zmagovali so izmenično, vse do rezultata 5:4 za Triglav. Nato pa so rdeči strnili vrste. Štiri točke zapored so jih ponesle do rezultata 9:4. Jadranci se niso dali, dobili so še dve točki in se znova približali upanju, da končno od znotraj spoznajo vilo.

V zadnjem dvoboju sta se spopadla Ris in Angel. Dva hitra nogometaša. A čeprav je bil Ris hitrejši na poligonu, ga je Angel ujel in prehitel pri metanju žog skozi dva obroča. Vila in drugi bombončki so tako šli že petič zapored v roke rdečih. Tokrat je bila zmaga še posebej sladka.

Modre je medtem čakala še obljubljena kazen. V zaboju, polnem miši, so morali poiskati enajst ključev. Samo eden od njih je namreč odpiral vrata barake. Če ne bi našli pravega ključa, bi jih čakal teden dni bivanja pod zadnje čase ne tako milim dominikanskim nebom.

Kljub nelagodju pri nekaterih so modri pogumno segali v škatlo in izvlekli ključe drugega za drugim. Zdelo pa se je, da so imeli fantje več težav z brskanjem ključev med simpatičnimi glodavci.

Začetek petega tedna se je zaključil, kot že večkrat videno – rdeči so uživali v udobju lepe karibske vile, obdani z dobrotami, modri pa so ponovno pristali na trdih vojaških posteljah v soparni baraki. Vseeno so bili veseli, da je eden od ključev odklenil vrata barake, sicer bi lahko bilo veliko slabše, saj bi morali spati na prostem.

Končno bomo dočakali tudi prvo mednarodno tekmo v letošnji sezoni. V lanski se je združena slovenska ekipa dvakrat pomerila z Mehiko in na prvem obračunu presenetljivo slavila proti ekipi, ki do tedaj na mednarodnih tekmah še ni poznala poraza. Tokrat se bo slovenska izbrana vrsta na poligonu pomerila z domačini, Dominikansko republiko.

