Še eno čustveno slovo od Exatlona #video

Od Exatlona se je morala posloviti še ena tekmovalka. V izločitvenemu dvoboju je več hitrosti in spretnosti pokazala Pika Miškulin in zato se je od tekmovanja morala posloviti Kaja Bajda. Tudi tokrat je bilo ob njenem odhodu v rdeči ekipi Triglav nadvse čustveno.

Rozi in Teo sta se v nov dan prebudila z nehvaležno nalogo. Kot statistično najuspešnejša tekmovalca preteklega tedna sta morala Kaji in Piki določiti nasprotnici za interni dvoboj. Teo je določil Klaro, pri Jadranu pa je Rozi izbrala Andrejo.

Še prej so se tekmovalci pomerili na tekmi za medaljo, ki je tokrat potekala drugače. Tekmovalci so se borili drug z drugim po sistemu eliminacij. V ženskem finalu sta se pomerili Jana in Katrin, obe novinki v svoji ekipi. Svojo prvo medaljo si je priborila Jana. Pri moških pa sta se v finalni boj za medaljo podala Jan in Tim, Jan pa si je priboril svoje prvo odličje.

A noč na rumeni podmornici je šele zdaj postala zares vroča. Začeli so se interni dvoboji, poraženki katerih bosta morali na končni izločitveni dvoboj. Klara je precej gladko opravila s svojo mlajšo kolegico iz Triglava. Kajo je poslala v nadaljevanje izločitvenega večera z rezultatom 3:0. Pri Triglavu je Piki uspelo dobiti častno točko proti Andreji, a je kljub temu morala v boj s Kajo.

Tekmovalki sta se zavedali, da je pred njima težak večer, a zagotovo nista pričakovali naporov, kot sta jih doživljali. Kaja je sicer dobila prvo točko, a se je nato Pika zbrala in izločitveni dvoboj zaključila z rezultatom 4:1. Zmago je proslavila na rokah sotekomovalcev. V ekipi Triglav so se tako morali posloviti še od ene sotekmovalke. Tokrat so solze tekle za Kajo, ki je morala zapustiti Exatlon. Kako čustveno je bilo slovo od Kaje, si lahko pogledate v zgornjem videu.

Exatlon Slovenija je na Planetu na sporedu od ponedeljka do petka ob 20. uri, ponovitev pa lahko ujamete od torka do sobote popoldne na Planet 2. Ob sobotah na Planetu ne zamudite še komentatorske oddaje, ki jo ob tekmovalcu iz prve sezone Denisu Porčiču - Chorchypu in zmagovalcu Franku Bajcu vodi jezična Jasna Kuljaj.

Spremljajte nas na omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube. Več vsebin je na voljo tudi na Planeteka.si.