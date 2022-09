Tako napetega dvoboja še nismo spremljali #video

V oddaji Exatlon smo na drugi tekmi za obstoj spremljali izjemen boj med Triglavom in Jadranom. Tekmo je odločil šele dodatni štafetni dvoboj, v katerem sta Lina in Teo ugnala Karolino in Tadeja. Napet dvoboj je nekoliko zasenčila poškodba novinke Maje Zaman.

Člani ekipe Jadran so bili po visoki zmagi 10:2 na prvi tekmi za obstoj odlično razpoloženi in pripravljeni, da podobno predstavo uprizorijo tudi na drugi. Razpoloženje je nekoliko skazilo slabše počutje Andreje, ki se je borila s krči v trebuhu in je potrebovala celo zdravniško pomoč. Na tokratni tekmi zato 42-letnica ni mogla sodelovati, vseeno pa je bila prepričana, da bo njeno počutje kmalu boljše in bo nared za nove tekme na poligonih.

Medtem je bilo čutiti precej napeto ozračje v razkošni vili, saj so tekmovalci drug drugemu očitali, da premalo gledajo na ekipo in zgolj skrbijo za svojo statistiko. Največ besed sta si ob tem izmenjala Jan Klobasa in Lina Majcen. Vseeno je pred tekmo na poligonu Apokalipsa med tekmovalci prevladovala želja po zmagi, saj so si vsi predvsem želeli izogniti še enemu izločitvenemu dvoboju med tekmovalkami iz rdeče ekipe in posledično zagotovljenemu slovesu ene od njih od Exatlona.

Jadran je drugo tekmo za obstoj začel z zmago. Od Tea Čeha je bil uspešnejši Luka Burja. Naslednji dve točki sta osvojila Lina in Jan ter tako Triglav popeljala v vodstvo. Moštvi sta se nato izmenjevali v zmagah, pri vodstvu Triglava s 3:2 pa je rdeča ekipa doživela "deja vu".

Na povsem istem mestu kot Teja Kralj se je poškodovala tudi novinka Maja Zaman. Po doskoku v avtobus je obležala na blazini, poligon pa je zapustila v reševalnem vozilu. Ali bo lahko nadaljevala tekmovanje, bo znano v prihodnjih dneh, ko bodo zdravniki ocenili, kako resna je njena poškodba.

Tudi po tem nesrečnem dogodku je bilo tekmovanje na poligonu še naprej napeto in nobeni ekipi ni uspelo, da bi si priborila večje vodstvo. Šele ob koncu dvoboja je Jadran "pritisnil na plin" in prišel do vodstva z 9:7. A Triglav se ni dal in z dvema zaporednima zmagama mu je uspelo izsiliti dodatno štafetno tekmo. Tudi zadnji dvoboj je bil izjemno napet, vseeno pa sta Lina in Teo ugnala Karolino in Tadeja.

Po takšnem razpletu tekme je postalo jasno, da bomo še drugič zapored spremljali izločitveni dvoboj, v katerem bo nastopilo eno dekle iz rdeče ekipe in eno iz modre. Prvi dvobojevalki internih dvobojev sta že znani. To sta Kaja Bajda in Pika Miškulin. Njuni nasprotnici bosta še drugi teden zapored določila Teo Čeh in Laura Rozman. Poraženki internih dvobojev se bosta pomerili za obstanek v šovu.

Exatlon Slovenija je na Planetu na sporedu od ponedeljka do petka ob 20. uri, ob sobotah pa ne zamudite komentatorske oddaje, ki jo ob tekmovalcu iz prve sezone Denisu Porčiču - Chorchypu in zmagovalcu Franku Bajcu vodi jezična Jasna Kuljaj.

