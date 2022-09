Ste videli, kako je orkan Fiona uničil poligone Exatlona? #video

V oddaji Exatlon, ki je na sporedu od ponedeljka do petka ob 20. uri na Planetu, smo tokrat lahko videli, kaj so tekmovalci in snemalna ekipa doživljali, ko jih je oplazil orkan Fiona, ki je povzročil pravo razdejanje. Na nekaterih delih otoka ni bilo elektrike, komunikacij, oskrbe, poškodovani pa so bili tudi poligoni.

Dominikanska republika se je znašla na poti orkana Fiona. V pričakovanju hude ure je življenje skoraj povsod zamrlo. Tudi na prizoriščih Exatlona. Tekmovalci, tudi ekipa Jadran, ki prebiva v baraki, so se pred srdito naravo še pravočasno umaknili na varno.

Uničenje, ki ga je za sabo pustila Fiona, je težko opisati z besedami. Tudi poligoni, srce Exatlona, so bili dodobra uničeni. Kako so bili videti po orkanu, si lahko pogledate v zgornjem videu.

Eden od močno poškodovanih poligonov Exatlona

Snemanje je bilo za nekaj časa prekinjeno. Vendar Exatlonova družina ni počivala. Pošteno je zavihala rokave. Moštvi Jadran in Triglav sta z voditeljema in preostalo ekipo obiskali osnovno šolo El Limon.

Očistili so razrede, igrišče in okolico, prebelili stene in razporedili novo pohištvo. Otroci so se razveselili novih igrač in druženja s tekmovalci.

Tudi dela na poligonih so potekala brez prestanka, da bi čim prej lahko zagotovili nadaljevanje tekmovanja. Prva tekma po orkanu je že bila nadvse pomembna. Še pred prvo tekmo za obstoj sta se tekmovalcem na poligonu Pekel pridružili dve zamenjavi. Neža je okrepila Jadran in Jana pa Triglav.

Prva tekma za obstoj

Prvo točko so si priborili Triglavani. Potem pa dolgo nič. Člani rdeče ekipe, vajeni zmagovanja, so zaman čakali na svojo osvojeno točko. Jadran je nato nepopustljivo nanizal osem zaporednih točk. Eno od njih je prispevala tudi novopečena Exatlonovka Neža. Rezultat: 8:1. Končno je Teo zbral moči in rdečim prinesel svojo drugo zmago v Peklu. In to je bilo tudi vse. Ekipa Jadran je bučno slavila zmago z 10:2.

Po tekmi je bila že znana tudi prva udeleženka izločitvenega dvoboja. To je postala Kaja Bajda, ki je bila statistično najslabša tekmovalka v rdeči ekipi.

Exatlon Slovenija je na Planetu na sporedu od ponedeljka do petka ob 20. uri, ob sobotah pa ne zamudite komentatorske oddaje, ki jo ob tekmovalcu iz prve sezone Denisu Porčiču - Chorchypu in zmagovalcu Franku Bajcu vodi jezična Jasna Kuljaj.

