Čustven dan solidarnosti, za delo so poprijeli tudi tekmovalci

Orkan, ki je oplazil prizorišče snemanja oddaje Exatlon Slovenija, je za seboj pustil precejšnje opustošenje, ki ga bomo videli tudi v nocojšnji epizodi ob 20. uri na Planetu. Po hudi uri so tako tekmovalci kot ekipa stopili skupaj in pomagali domačinom.

Pridružili so se delovni akciji v bližnji osnovni šoli, ki jo je orkan močno prizadel, pomagali očistiti tla in stene ter jih znova prebeliti, dvorišče so očistili naplavin ter poskrbeli za odvoz materiala, uredili otroško igrišče pred šolo ter ji podarili nekaj rekvizitov, s katerimi tekmovalci sicer končujejo tekme v Exatlonu.

Ekipa je šoli podarila tudi nove učne pripomočke in igrače, uredila namestitev novih vrat ter podbojev in kupila tudi novo cisterno za vodo. Tekmovalci in tekmovalke tokrat niso bili člani Triglava ali Jadrana, ampak le ena predana skupina, ki je z velikim srcem in pridnimi rokami skupaj pomaga otrokom. V akciji sta seveda sodelovala tudi voditelj Jure Košir in posebni poročevalec s terena Igor Mikič.

Nekaj utrinkov z delovne akcije si lahko pogledate v fotogaleriji:

1 / 12 2 / 12 3 / 12 4 / 12 5 / 12 6 / 12 7 / 12 8 / 12 9 / 12 10 / 12 11 / 12 12 / 12

Del dneva solidarnosti, ki je bil zelo čustven tako za tamkajšnje otroke kot tudi slovenske tekmovalce in tekmovalke, bomo lahko videli v nocojšnji oddaji, ki bo ob 20. uri na Planetu. Videli bomo tudi, kako sta ekipi doživljali silovito besnenje narave in opustošenje, ki ga je pustilo za seboj.

Exatlon Slovenija je na Planetu na sporedu od ponedeljka do petka ob 20. uri, ob sobotah pa ne zamudite komentatorske oddaje, ki jo ob tekmovalcu iz prve sezone Denisu Porčiču - Chorchypu in zmagovalcu Franku Bajcu vodi jezična Jasna Kuljaj.

Spremljajte nas na omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube. Več vsebin je na voljo tudi na Planeteka.si.