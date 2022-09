Poglejte, kako se je na poligonu odrezala priljubljena voditeljica #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Voditeljica Jasna Kuljaj je stvar vzela resno in na začetku delovala zelo samozavestno. Preden se je zapodila po poligonu, imenovanem WOOP!atlon, je celo pokazala svoj posebni pozdrav, kakršne lahko vidimo pri tekmovalcih v Exatlonu.

Njen prvi nastop na poligonu sta strokovno in z veliko smeha komentirala njena sokomentatorja iz oddaje in nekdanja tekmovalca Exatlona Denis Porčič - Chorchyp in Franko Bajc. Na koncu sta dejala, da bi se Jasna zagotovo odrezala bolje, če bi se na poligonu z nekom pomerila.

"Mene je samo gospod animator razočaral, ker mi je rekel, da nisem za na Dominikano, ker jaz mislim, da mi je šlo dobro. Težava je bila nakit. Imela sem veliko prstanov, drugače bi to položila v 45 sekundah. Upam, da je to nam tukaj vsem jasno," se je pošalila voditeljica.

Nato je pozvala vse gledalce, ki bi se želeli pomeriti z njo na tem poligonu, da to sporočijo. Več v zgornjem videu.

Poligon WOOP!atlon lahko v Trampolin parku WOOP! preizkusite tudi vi. Vsako nedeljo od 13. do 15. ure se lahko tam družite tudi z izpadlimi in nekdanjimi exatlonovci.

Nocoj v Exatlonu

Šov Exatlon se na Planetu nadaljuje že nocoj, ko se bosta ekipi Triglav in Jadran pomerili na že četrti tekmi za vilo. Bo Jadranu končno uspelo zapustiti barako in se prvič v tej sezoni vseliti v razkošno vilo?

