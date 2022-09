V Exatlonu je začela pisati knjigo #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V oddaji Jutro na Planetu, ki je na sporedu vsak delavnik ob 8. uri, so tokrat gostili izpadlo tekmovalko šova Exatlon Anomarijo Katelic.

Orkan, ki je pustošil po Portoriku, je oplazil tudi Dominikansko republiko in prizorišče snemanja Exatlon. Tam sta močnejši dež in veter pustila posledice predvsem na lokalni infrastrukturi, poškodovani pa so tudi nekateri poligoni. Da je v svoji karieri veliko doživel, česa takšnega pa še ne, nam je zaupal voditelj Jure Košir.

Na varnem in doma pa je tudi že Exatlonovka Anamarija Kastelic. Šov je zapustila pretekli petek, ta teden pa se nam je pridružila v studiu Jutro na Planetu.

Vremenske razmere bodo v oddajah na Planetu vidne v prihodnjih dneh. Pomembno pa je, da so vsi udeleženci in sodelujoči v šovu na varnem. Izpadla Exatlonovka Anamarija pravi, da je ravno ubežala orkanu, je pa posledice občutila pri poletu domov, saj je pot trajala malce dlje kot običajno.

Anamarija je premagala že depresijo, trenirala nogomet, bila mis turizma, zdaj se je podala še v Exatlon, ki jo je še dodatno spodbudil, da začne pisati knjigo. "V Exatlonu sem imela čas za razmišljanje, saj smo bili brez telefonov," pravi, zato je začela pisati knjigo. V šovu so tako nastale prve strani njene nepozabne izkušnje, če se bo teh izkušenj nabralo za knjigo, pa jo bo mogoče tudi kdaj izdala, pravi. Exatlon je bila zame nora izkušnja, ničesar ne obžalujem, veliko pa sem se tudi naučila, pravi Anamarija.

Izpadla tekmovalka Anomarija Kastelic bo tudi gostja komentatorske oddaje Exatlon: Brez cenzure, ki bo na sporedu nocoj ob 19.45 na Planetu.

