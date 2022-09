Ko je prišel iz Exatlona, se je takoj odpeljal v ... #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Natanko teden dni je minilo, odkar je najtežjo televizijsko preizkušnjo Exatlon zapustil prvi član. To je bil 26-letni Jaka Polak, član modre ekipe Jadran, ki je že prispel v Slovenijo, zato smo ga danes gostili v našem studiu oddaje Jutro na Planetu. Zaupal nam je, da se že privaja na deževno vreme, pa tudi, v katero restavracijo s hitro hrano je zavil takoj ob prihodu v Slovenijo. Kaj je pogrešal, preverite v spodnjem videu.

Jaka je poudaril, da ni vse tako, kot je videti na televiziji. V živo je vse še težje, na poligonu tudi drsi, veliko je mivke in razmere za tekmovanje so še težje. V pogovoru z njim smo izvedeli tudi, da je sprva želel varčevati svoje moči, da bi lahko zdržal čim dlje, a kaj hitro ugotovil, da mu takšna taktika ne bo prinesla veliko. Konkurenca ga je pripeljala do tega, da je vložil trud v poligone, a žal se je njegov čas iztekel. Izkušnje ne obžaluje, kaj več pa bo o njej povedal jutri v naši komentatorski oddaji Exatlon: Brez cenzure, katere gost bo.

Exatlon je na sporedu od ponedeljka do petka ob 19.45 na Planetu. Bodite z nami.

Spremljajte nas na omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube. Več vsebin je na voljo tudi na Planeteka.si.