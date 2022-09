V Exatlonu se bomo poslovili od še ene tekmovalke #video

Dva poraza ekipe Triglav na dveh tekmah za obstoj v tem tednu pomenita, da se bosta za obstanek v šovu morali pomeriti dekleti iz rdeče ekipe. Prva dvobojevalka je avtomatsko postala statistično najslabša tekmovalka iz rdeče ekipe, Anamarija, njena nasprotnica pa je postala Lina, saj so novinke v prvem tednu varne pred izpadom iz šova. Teo, ki je statistično najboljši član rdeče ekipe, torej tokrat ni imel naloge izbirati drugo dvobojevalko.

Dekleti sta na ta zelo pomemben dvoboj dobro pripravljeni in obe pravita, da bosta dali vse od sebe. "Dvoboji kažejo na to, da sem boljša od Anamarije, ampak nikoli ne veš, kaj se zgodi. Lahko se še vse obrne, lahko, da bo danes Anamariji poligon ležal, lahko da se je regenerirala in da bo 'razturala'," je pred dvobojem razmišljala Lina.

"Tudi če ima Lia medaljo, se na to ne oziram. Jaz grem tekmovat, kakor da te ni, kakor da ta ne obstaja. Jaz vem, da se bom potrudila, dala bom vse od sebe in pokazala, da tudi jaz morem 'zborbat', ker sem 'zborbala' do tukaj in bom 'zborbala' še to tekmo danes," pa so bile pred dvobojem besede Anemarije. Več v zgornjem videu.

Še pred izločitvenim dvobojem pa se bodo tekmovalci obeh ekip pomerili na novem poligonu Gradbišče, kjer se bo odvila že druga tekma za medalje. Kako je videti nov poligon, si poglejte v spodnjem videu.

Kdo bosta nosilca drugega kompleta medalj in katera od tekmovalk, se bo morala od sotekmovalcev posloviti, boste izvedeli v nocojšnji oddaji.

Exatlon Slovenija je na Planetu od ponedeljka do petka ob 19.45, v soboto pa se športnemu spektaklu pridružuje komentatorska oddaja, ki jo bo ob tekmovalcu iz prve sezone Denisu Porčiču - Chorchypu in zmagovalcu Franku Bajcu vodila jezična Jasna Kuljaj.

