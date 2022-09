V Exatlonu preskakujejo ljubezenske iskrice: Pa saj sta mlada! #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nov teden v Exatlonu, ki ga na Planetu ujemete od ponedeljka do petka ob 19.45, se je začel z novima dvema zmagama rdeče ekipe Triglav. Kljub temu ekipa Jadran ne obupuje in tekmovalci so vse bolj povezani. V šali lahko rečemo, da nekateri celo bolj kot bi bilo potrebno za samo tekmovanje.