Ta bodoča britanska nevesta je bila včasih erotični model

Ena od kandidatk, ki je bila včasih erotični model, obljublja, da bodo vse nadaljnje epizode postregle z veliko drame, kandidati pa so s svojim obnašanjem presenetili tudi eno od strokovnjakinj.

Amy Christopher ste v britanski različici ljubezenskega eksperimenta že lahko spoznali kot eno od novih kandidatk, ki vstopajo v eksperiment. V Veliki Britaniji je zaslovela predvsem kot erotični model. Pozirala je namreč za reviji Nuts in Zoo, pri čemer pa je uporabljala alias Brandy Brewer. Četudi je ta poklic opustila in se izobrazila v novinarko je priznala, da jo ljudje še vedno obsojajo zaradi tega.

Je pa Amy, ko je šov Poroka na prvi pogled prispel na televizijske zaslone v Veliki Britaniji, razkrila, kaj lahko gledalci pričakujejo od prihodnjih epizod. "Pripravite se na eksplozij polne večerje, pijane slovesnosti in menjavanje zakoncev," je napovedala.

V prvi epizodi ste lahko kandidate in kandidatke spremljali na fantovščini in dekliščini, kjer so se šele spoznali in še zadnji večer zabavali kot samski. Bodoči ženini so se pogovarjali o svojih pričakovanjih glede bodočih izbrank, medtem ko so bile bodoče neveste veliko bolj neposredne in večinoma priznale, da se zelo veselijo intimnosti z bodočimi izbranci.

Morag, še ena od kandidatk, je sicer priznala: "Naučiti se moram tiščati noge skupaj." Tudi Amy pa je s svojo izjavo pokazala, da ni nič kaj sramežljiva, saj je z vsemi delila: "Moj glavni pogoj je bil, da mora imeti moj bodoči mož velik penis."

Strokovnjakinja Mel Schilling je ne glede na njihova pričakovanja vse kandidate opozorila, naj se pripravijo na intenzivno preživljanje časa v eksperimentu: "Šli boste skozi pospešen postopek razmerja, ki bo vse pomembne prelomnice prinesel s seboj v zelo kratkem času. Poroka, medeni tedni, spoznavanje, povezovanje, vselitev v skupen dom ... Vse to vas čaka, vaše življenje pa se bo obrnilo na glavo."

Izkazalo se je, da so kandidati na koncu življenje na glavo obrnili tudi strokovnjakinji, saj je v enem izmed intervjujev o novih 16 kandidatih priznala: "Mislila sem, da jih bo lažje krotiti kot avstralske kandidate, ampak so mi dokazali povsem nasprotno."

