Britanca še vedno poročena, ker mož noče podpisati ločitvenih papirjev

Na Planetu lahko od ponedeljka do četrtka po Exatlonu spremljate šov Poroka na prvi pogled: Združeno kraljestvo. Vanj sta kot eden zadnjih parov vstopila Steph in Jonathan, ki sta se zaradi nekompatibilnosti razšla po nekaj tednih v eksperimentu. Vseeno pa sta ostala poročena še več kot dve leti, ker Jonathan ni želel podpisati ločitvenih papirjev.

Nazadnje ste lahko v britanski različici ljubezenskega eksperimenta spremljali dva para. Verity in Jack sta se tekom šova na finalnem posvetu z matičarko odločila, da ostaneta skupaj. Njun zakon je v resničnem življenju trajal samo tri mesece, nato je Jack Verity zapustil, kar je pojasnil: "Manjkal je ključen košček sestavljanke." Še slabši razplet eksperimenta pa je doživel drugi par, ki sta ga sestavljala Steph in Jonathan.

O uspehu zakona Steph in Jonathana so gledalci začeli dvomiti že takoj na začetku, saj je bilo hitro vidno, da med njima ni prave kemije. Izkazalo se je, da so imeli prav, saj sta se zakonca razšla nekaj tednov po začetku eksperimenta. Pri ohranitvi zakona jima niso pomagali niti nasveti strokovnjakov... Oba zakonca sta v šovu to dobro sprejela, Jonathan pa je Steph poslal ločitvene papirje kar v ovojnici za božično darilo. Navkljub tej potezi, ki je šokirala Steph, pa je par ostal legalno poročen še več kot dve leti po šovu, saj Jonathan poslanih ločitvenih papirjev ni želel podpisati.

Vir, ki je blizu Steph, je za britanski Mirror povedal: "Vse skupaj se je spreobrnilo v nočno moro, ker on ne želi podpisati ločitvenih papirjev. Videti je, kakor da se ne more sprijazniti z dejstvom, da jima ni uspelo, posledično pa je Steph še vedno ujeta v tem zakonu in nezmožna normalno nadaljevati svoje življenje."

Dodal je še, da si Steph želi samo pozabiti na vse skupaj, a ji je Jonathan v tem času še vedno pošiljal voščilnice za božič in rojstni dan, kar je Steph pripeljalo do tega, da je producente prosila za posredovanje. Vir je nato razkril: "Ujeta je v zakonu, ki ga obžaluje. Producenti so bili nadvse prijazni in ji poskušali pomagati, ampak če on ne želi podpisati papirjev, več kot toliko sploh ne morejo storiti."

Ljubezenski eksperiment Poroka na prvi pogled: Združeno kraljestvo lahko na Planetu spremljate od ponedeljka do četrtka po Exatlonu! Vsak dan pa si prej lahko ogledate še del najtežje televizijske preizkušnje Exatlon, ki se pričenja ob 19.45! Še več vsebin vas čaka tudi na Planeteka.si.